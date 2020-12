A Natale non brindate con questo liquore: può far male alla salute

A Natale non brindate con questo liquore: sta tornando di moda ma potrebbe essere dannoso per la nostra salute. Ecco di cosa si tratta



Natale si avvicina, e nonostante le restrizioni del Governo per limitare la diffusione del Coronavirus, nessuno potrà impedirci un brindisi, anche se solo tra familiari stretti e pochi amici intimi. Naturalmente, in questi giorni di festa che stanno arrivando è normale bere più del solito. Liquori, alcolici, spumanti etc la faranno da padrone sulle nostre tavole. Tra i liquori che stanno tornando parecchio di moda, c’è l’assenzio.

Si tratta di un distillato molto in voga nel lontano ‘800, quando veniva bevuto da intellettuali e artisti. Si è diffuso a partire dall’Olanda in tutta Europa (soprattutto in Francia e in Belgio). E’ un liquore molto forte, che dopo essere quasi sparito sta tornando di moda. Tuttavia, l’assenzio può essere pericoloso e bisogna stare attenti: infatti, questa bevanda può essere dannosa per la salute, e questo era risaputo già nell’800.

A Natale facciamo attenzione a questo liquore

Questo liquore è ottenuto dalla lavorazione di una pianta medicinale. Si chiama artemisia absinthium ed ha proprietà benefiche. Combatte, ad esempio, la formazione di aria nello stomaco e i problemi digestivi. Questa stessa pianta fu utilizzata per creare l’assenzio, ma anche altre bevande alcoliche. Lo scopo era di produrre un liquore digestivo. Van Gogh fu uno dei suoi maggiori consumatori. Si dice che il liquore creasse dipendenza, e che potesse perfino portare ad avere allucinazioni.

Tuttavia non esistono riscontri scientifici in merito. Di certo, l’abuso di un liquore a così elevato tasso alcolico di certo non faceva bene alla salute. Inoltre, l’erba utilizzata, se ingerita (anche sottoforma di distillato) in grandi quantità può portare come effetti collaterali disturbi alla vista e al sistema nervoso. Per questo motivo l’assenzio fu vietato in molti paesi europei, anche se in questi periodo sta tornando di moda. Attenzione, quindi, al brindisi di Natale.

In Olanda è molto diffuso, ma anche in Italia è stata autorizzata la sua commercializzazione. E’ certo che la pianta può avere effetti tossici, ecco perché la vendita di questo liquore è controllata dallo Stato. L’importante, comunque, è non abusarne. Assaggiarlo ogni tanto non porta alcun problema, ma non bisogna consumarlo quotidianamente, o comunque mai in dosi eccessive. Sia chiaro che tutti i liquori, se utilizzati in eccesso fanno male, ma l’assenzio ha qualche caratteristica pericolosa. Quindi, a Natale stiamo molto attenti.