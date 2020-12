Tutti i programmi tv di oggi 21 dicembre. I consigli su cosa vedere stasera tra intrattenimento, reality, film e sport

Anche stasera, a causa del coprifuoco che scatta alle 22, la maggior parte di noi sarà costretta a rimanere a casa.

Dunque, invece di rischiare inutilmente e rispettando tutte le norme anti-coronavirus, la cosa migliore da fare è quella di sedersi sul proprio divano ed accendere la tv.

In questi giorni di pandemia, dunque, meglio trascorrere la serata gustandosi il proprio programma tv preferito. Ce n’è come sempre per tutti i gusti: intrattenimento, reality, sport oppure un bel film che magari non avete visto al cinema.

A volte però è facile perdersi tra guide tv sempre più complesse. Vi rendiamo la vita più facile, andandovi ad elencare i programmi tv di stasera più cercati ed amati dagli italiani.

Programmi tv 21 dicembre: intrattenimento e reality oggi

Per chi vuole godersi un po’ di sano intrattenimento, stasera su Rai2 ci sarà il docu-reality con Max Giusti “Boss in incognito”, in cui un boss si infiltrerà tra i dipendenti sotto mentite spoglie.

Su Canale 5 altra imperdibile puntata del “Grande Fratello Vip”. Alfonso Signorini ci porterà di nuovo all’interno della casa più spiata dagli italiani con nuove sorprese, polemiche e rivelazioni.

Se invece volete dedicarvi all’approfondimento, che sia di attualità o politico, su Rai 3 ci sarà “Report” e su Rete 4 “Quarta repubblica”.

Film in tv oggi: Non ci resta che il crimine in prima tv

Per chi invece sceglierà di gustarsi un bel film, stasera suggeriamo la commedia in prima visione tv “Non ci resta che il crimine” con Alessandro Gassmann, Marco Giallini ed Edoardo Leo. Il film sarà in onda su Rai 1.

Ecco tutti i film in prima serata stasera:

Rai 1 21:25 Non ci resta che il crimine

21:25 Non ci resta che il crimine Rai 4 21:20 Maze Runner – Il labirinto

21:20 Maze Runner – Il labirinto Rai Movie 21:10 Passione ribelle

21:10 Passione ribelle Italia 1 21:20 Extraction

21:20 Extraction Iris 21:02 BlacKkKlansman

21:02 BlacKkKlansman Italia 2 21:10 Le ultime ore della Terra

21:10 Le ultime ore della Terra La 5 21:10 La vigilia per farli conoscere

21:10 La vigilia per farli conoscere Cielo 21:15 In mezzo scorre il fiume

21:15 In mezzo scorre il fiume GIALLO TV 21:10 Delitto nell’Aveyron

21:10 Delitto nell’Aveyron TV2000 21:18 Un bambino di nome Gesu’

21:18 Un bambino di nome Gesu’ NOVE 21:25 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini

21:25 Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il ladro di fulmini Paramount 21:10 Un dolce Natale

21:10 Un dolce Natale Canale 20 Mediaset 21:04 Asterix alle olimpiadi

21:04 Asterix alle olimpiadi Cine 34 21:00 Pensavo fosse amore invece era un calesse

Programmi di oggi: lo sport in tv

Archiviata la tredicesima giornata di Serie A, oggi su Rai Sport ci sarà il posticipo della serie B tra Salernitana ed Entella.

Gli appassionati di calcio, inoltre, potranno rivivere i gol e le azioni più importanti della Serie A con l’approfondimento di Sportitalia “Serie A Live”.