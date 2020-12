Facebook sta per introdurre una nuova funzione che vi permetterà di contattare direttamente i vip. Ecco come funziona

Grosse novità per quel che riguarda uno dei social più utilizzati al mondo. Parliamo ovviamente di Facebook, la piattaforma da cui si può dire che sia partita la rivoluzione social del nuovo millennio.

Il team di sviluppatori come sempre sta cercando delle nuove idee da introdurre sul social network (come ad esempio Dating) che negli ultimi anni ha visto man mano scemare l’iniziale popolarità: molti infatti, al momento, preferiscono Twitter, Instagram e altre app per comunicare con gli amici e passare del tempo.

Il trend però potrebbe essere invertito a breve grazie alla nuova funzione che in poco tempo sarà resa disponibile agli utenti. Si chiamerà “Super” e permetterà a tutti coloro che hanno un account su Facebook di interagire con i propri vips preferiti.

Facebook Super: come funziona

Super non è in realtà un concetto nuovo, in quanto gli sviluppatori hanno preso spunto da Cameo di Google. Con l’app di Mountain View, infatti, è possibile pagare un vip per produrre un videomessaggio personalizzato da inviare ad amici o parenti su tutti i social.

Con Super i creatori di contenuti, leader di grandi aziende e celebrità in generale potranno ospitare delle dirette interattive e permettere agli utenti di partecipare in modo attivo.

Cosa si può fare materialmente? Si potrà chiedere al vip di entrare in videochiamata con loro, fagli una domanda live in diretta e anche scattarsi un selfie virtuale. Per farlo, però, dovrete pagare. I prezzi chiaramente saranno stabiliti dal vip che ospita la diretta. In alternativa potrete acquistare da loro un regalo digitale.

Al momento Super è in fase di test, non c’è ancora una data precisa ma secondo le indiscrezioni raccolte non manca molto al lancio ufficiale. Non si sa ancora se la nuova funzione sarà integrata direttamente su Facebook oppure verrà sviluppata un’app separata.