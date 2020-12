Oroscopo di oggi 21 Dicembre 2020: scopriamo la classifica dei segni e le previsioni della (particolarissima) giornata di oggi!

Oggi è una giornata molto interessante sotto il profilo astronomico.

Giove e Saturno, infatti, oggi ci regaleranno uno spettacolo straordinario, avvicinandosi moltissimo l’uno all’altro e quasi sovrapponendosi!

Se l’avvicinamento sarà sicuramente un avvenimento da non perdere, c’è la possibilità che, però, questi due pianeti cambino molte cose nel nostro cielo.

Dopotutto, oggi, è anche l’equinozio invernale!

Scopriamo tutte le previsioni dell’oroscopo per la giornata di oggi, lunedì 21 Dicembre.

Oroscopo di oggi 21 Dicembre 2020: classifica e previsioni per tutti

Al primo posto, nella classifica dei segni, troviamo oggi Capricorno, Ariete, Cancro ed Acquario: il loro sarà un lunedì decisamente astronomico!

Nella metà della classifica si trovano, invece, Leone, Sagittario, Scorpione e Bilancia: una giornata tranquilla la loro, che non prevede grossi scossoni e cambiamenti. Meglio sapere, però, che cosa passa loro per la testa per capire meglio come comportarsi!

Infine, le ultime posizioni della classifica dei segni di oggi sono occupate da Toro, Vergine, Gemelli e Pesci: una giornata difficile, soprattutto visti gli sconvolgimenti astrali di oggi!

Cerchiamo di capire meglio come possiamo affrontare la giornata di oggi, leggendo le previsioni accurate per tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi 21 Dicembre Ariete

Un’ottima giornata per l’Ariete che vede concretizzarsi progetti lavorativi e nuove opportunità. Questo lunedì sarà veramente d’oro per voi e per il vostro lavoro!

Non fatevi prendere dal panico o dall’agitazione, soprattutto se dovete parlare con un vostro superiore di grado o con qualcuno d’importante.

Sarete perfettamente in grado di gestire ogni situazione!

Sotto il fronte sentimentale, tutto procede bene per gli innamorati mentre chi è single potrebbe finalmente incontrare qualcuno di speciale.

Amore: 8

8 Lavoro: 10

10 Salute: 8

Oroscopo oggi Toro

Cari amici nati sotto il segno del Toro, un avvertimento in vista della giornata di oggi e delle prossime è d’obbligo: non vi arrabbiate!

La danza dei pianeti interessa il vostro cielo e vi renderà, tra oggi ed i prossimi giorni, di umore sicuramente altalenante.

Cercate di mantenere salde le vostre posizioni e praticate quanto più possibile la pazienza.

Oggi l’amore ed il lavoro non sembrano procedere troppo bene: problemi e discussioni avranno la meglio sulla serenità che tanto vorreste nella vita.

Non piangetevi addosso e cercate di stringere i denti: questo periodo sarà molto confuso.

Amore: 5

5 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo di oggi 21 Dicembre Gemelli

Anche i Gemelli passeranno, purtroppo, un brutto lunedì.

Siete alle prese con una bega sentimentale non da poco: chi è single dovrà vedersela con qualcuno che sembra disponibile un minuto ma che quello dopo è freddo e distante.

Se siete in coppia, invece, il rischio che ci sia una persona che tenta di frapporsi tra voi ed il partner è molto alto: cercate di tenere gli occhi aperti!

Si tratta di qualcuno che fa la corte a voi e non al partner, come avevate pensato all’inizio.

Il fronte lavorativo, purtroppo, porta con sé altre preoccupazioni: avete paura di aver perso dei soldi e, forse, ci saranno molte spese che dovrete affrontare. Coraggio!

Amore: 4

4 Lavoro: 5

5 Salute: 7

Oroscopo oggi Cancro

Una bellissima giornata per i nati sotto il segno del Cancro che possono, oggi, fare quello a cui tendono ogni giorno: prendersi cura degli altri!

Se gli ultimi giorni sono stati un po’ difficili, soprattutto per le coppie di lunga data, da oggi parte una decisa ripresa.

Vi piace accudire ed essere accuditi e la giornata di oggi vi darà modo di sanare le fratture con qualche, piccolo, gesto molto sentito.

Il lavoro procede, quando vi ci mettete riuscite ad organizzare le vostre priorità e vivere più tranquillamente i vostri impegni.

Amore: 8

8 Lavoro: 8

8 Salute: 8

Oroscopo oggi Leone

Caro Leone, i tanti impegni che ti aspettano oggi non sono sicuramente un cattivo segnale, anzi!

Vuol dire che il lavoro ha iniziato ad ingranare anche se tu hai cercato di remare contro i tuoi stessi progetti quasi dall’inizio.

Non fai ancora i salti di gioia ma certo è che quando tutto scorre liscio e senza intoppi anche tu sei più contento. Oggi sarà una giornata così, piena di cose da fare e difficile da processare fino a quando non sarà felice.

In amore ed in famiglia, la situazione migliora grazie soprattutto all’influenza di Giove. Cerca di sfruttare questi momenti, sia per riappacificarti con le persone che ami sia per incontrare qualcuno di nuovo!

Amore: 7

7 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Vergine

Purtroppo gli amici nati sotto il segno della Vergine devono affrontare una giornata decisamente difficile.

Siete stanchi e non avete energie, vi sentite decisamente poco felici. Vi capiterà di faticare a farvi capire e di sentirvi lontani, soprattutto dai vostri affetti e dal partner.

Il vero responsabile è il lavoro che vi sta veramente mettendo a dura prova: non cercate di fare tutto ma provate a ritagliarvi qualche momento per riposarvi.

Sarà cruciale per passare indenni la giornata di oggi in attesa di tempi migliori.

Amore: 5

5 Lavoro: 4

4 Salute: 6

Oroscopo di oggi 21 Dicembre Bilancia

La Bilancia inizia oggi, dopo tanto tempo passato a preoccuparsi per il lavoro, un periodo di pace, tranquillità e leggerezza.

Sarai allegro, anche senza motivo, e decisamente felice.

Buon per te!

Ricordati, però, che le responsabilità non sono magicamente svanite con l’arrivo del Natale e che, prima o poi, dovrai di nuovo tornare al tuo lavoro!

In amore tutto procede per il meglio: ricordati solo che non tutti sono contenti come te e che potresti far arricciare qualche naso.

Amore: 6

6 Lavoro: 7

7 Salute: 7

Oroscopo oggi Scorpione

Oggi è una giornata a metà per lo Scorpione: avete finalmente trovato la maniera di comunicare con i vostri cari e farete decisi passi avanti nella giornata di oggi.

Riuscirete a parlare più direttamente dei vostri sentimenti e vi sentirete più connessi al partner od ai vostri amici e familiari.

Insomma, sotto il punto di vista sentimentale tutto procede per il meglio.

Vi manca un po’ l’aggressività sul lavoro che, spesso, vi ha portato grandi successi. Cercate di non innervosirvi ed imparate ad affrontare tutte le situazioni con calma.

Amore: 8

8 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Oroscopo oggi Sagittario

Oggi il Sagittario farà strage di cuori (e finalmente!). Le stelle indicano che sei tu il più affascinante e carismatico tra i segni dello zodiaco di oggi, quindi il suggerimento è di approfittarne il più possibile!

Di certo la giornata non sarà delle migliori, solo perché oggi hai tantissime cose da fare e ti riuscirà difficile arrivare a completarle tutte.

Cerca di trovare il giusto bilanciamento tra la tua vita sentimentale e quella lavorativa: non lasciare che le nuove fiamme brucino i tuoi progetti più recenti!

Amore: 8

8 Lavoro: 6

6 Salute: 7

Oroscopo oggi Capricorno

Con il Sole che entra oggi nel tuo segno, caro Capricorno, si apre una settimana veramente meravigliosa.

Sei libero da impegni e responsabilità mentre riesci a gestire in maniera magistrale i tuoi progetti lavorativi.

Le tue decisioni sono sempre giuste e riesci a raggiungere tutti gli obiettivi che ti sei prefissato: ottimo!

In amore ti trovi in un momento veramente fortunato, specialmente se sei in coppia. Se devi affrontare un periodo di lontananza ricordati di esternare i tuoi sentimenti più spesso!

Amore: 8

8 Lavoro: 10

10 Salute: 9

Oroscopo oggi Acquario

L’avvicinamento del Sole nel tuo segno, caro Acquario, esalta e migliora tutte le tue qualità.

In questi giorni sarai più selettivo, capirai meglio i sentimenti degli altri e sarai in grado di essere anche, se vorrai, più pungente.

Sotto il punto di vista sentimentale sei veramente felice, hai quello che ti serve e non hai bisogno di guardare altrove.

Il lavoro, proprio in virtù delle tue nuove, acuite, capacità sarà sicuramente più facile da svolgere.

Insomma, una giornata veramente tranquilla e piena di successi: buon per te!

Amore: 9

9 Lavoro: 9

9 Salute: 8

Oroscopo di oggi 21 Dicembre Pesci

Oggi, purtroppo, i nati sotto il segno dei Pesci si troveranno in una situazione decisamente poco felice.

Il nervosismo è alle stelle e litigherete, con ogni probabilità, con una persona cara. Se volete evitare di rovinare completamente i rapporti cercate di trattenere la lingua!

Sul lavoro la situazione è calma, non avete troppi problemi ma purtroppo oggi sarete decisamente poco allegri e ne risentirà tutto il vostro operato.

Forza, domani andrà meglio!

Amore: 4

4 Lavoro: 6

6 Salute: 6

Come ogni giorno, vi rimandiamo alle nostre previsioni del meteo di oggi, lunedì 21 Dicembre 2020: non vorrete di certo dimenticare l’ombrello a casa!