L’ultima foto postata da Wanda Nara su Instagram mette in evidenza il suo lato b da urlo. Ma qualcuno pensa ad un indizio di mercato

Wanda Nara e il bianconero: sarà solo questione di gusti oppure una strategia di mercato mirata? Sono in tanti a chiederselo negli ultimi giorni, visto che in più di un’occasione la moglie di Mauro Icardi ha postato delle foto e ha fatto dei riferimenti ai colori che in Italia rappresentano una sola cosa: la Juventus.

Ma andiamo con calma. La showgirl come sapete vive ormai da tempo a Parigi insieme al suo compagno, attaccante del PSG. La capitale francese è ricoperta di neve in questi giorni molto freddi, ma nonostante il clima avverso Wanda non ha perso l’abitudine di regalarci scatti decisamente “hot”. Ne è la prova questa foto in costume all’aperto con una temperatura di 6 gradi sotto lo zero.

Wanda Nara e la foto in costume che fa discutere

Recentemente Icardi ha mandato messaggi d’amore alla Juve, o almeno così gli operatori di mercato ed i tifosi hanno interpretato i like di Maurito alle foto di Bonucci, Ronaldo e company dopo che i bianconeri hanno ottenuto la qualificazione alla finale di Coppa Italia superando proprio l’Inter.

Ieri sera Wanda Nara ha postato un’altra foto in costume, con un piccolo particolare in più: il capo d’abbigliamento, oltre a mettere in evidenza il suo lato b da urlo, era a righe bianconere (orizzontali e non verticali).

Tanti i commenti ricevuti, la maggior parte dei quali riferiti alla bellezza della donna. Ma c’è qualcuno ancor più malizioso, o magari soltanto speranzoso, che le ha chiesto: “Icardi alla Juve l’anno prossimo?”. Certo, vien da chiedersi come un uomo davanti ad una foto del genere possa pensare al calcio ma si sa, il tifo viene prima di tutto. E Wanda è a tutti gli effetti la procuratrice del bomber del PSG.