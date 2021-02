Dopo la diretta di ieri sera, Tommaso Zorzi imbestialito per i filmati andati in onda ha provato ad uscire dalla casa

Quando siamo sempre più vicini alla finale del Grande Fratello Vip, continuano i momenti di tensione all’interno della casa. La puntata di ieri è stata segnata dall’eliminazione di Maria Teresa Ruta, che appena uscita ha dovuto affrontare un durissimo confronto con Cristiano Malgioglio.

Ma una volta terminata la diretta ci sono stati attimi di panico visto che Tommaso Zorzi ha letteralmente perso la testa. Alla base della reazione di Tommaso ci sarebbero proprio alcuni video andati in onda durante la puntata dai quali, secondo la sua opinione, la sua immagine sarebbe stata danneggiata.

In particolare Tommaso se l’è presa per delle parti mostrate in cui attaccava proprio Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi. Il rapporto tra l’influencer e la showgirl era cambiato da qualche giorno: inizialmente lui, Stefania Orlando e la Ruta erano molto uniti, ma l’atteggiamento dell’ex moglie di Amedeo Goria ha fatto cambiare idea a Tommaso che ieri l’ha nominata.

Tommaso Zorzi frenato da Stefania Orlando e dagli autori

Dopo la diretta ed i video incriminati Zorzi ha reagito male e, preso dal nervosismo, ha tentato la fuga dalla casa. Nonostante i tentativi di Stefania Orlando e Andrea Zelletta, l’influencer è riuscito a varcare la prima porta per poi ritrovarsi di fronte solo alla porta rossa, quella che viene aperta per uscire definitivamente.

Gli autori hanno dunque preso una drastica decisione, chiudendo a chiave dall’esterno la porta rossa per non consentire a Tommaso di uscire. Dopo un po’ Stefania e Andrea hanno fatto ragionare Zorzi e la situazione si è ricomposta, non senza difficoltà però.

Chissà se nelle prossime puntate Maria Teresa e Tommaso riusciranno a chiarirsi. Nel frattempo l’influencer resterà nella casa, battendosi per la vittoria finale contro Dayane Mello.