Francesco Sarcina, il frontman de Le Vibrazioni ha deciso di raccontare la sua vita in un libro tra eccessi, droghe e rock and roll.

Forse lo ricorderete mentre canta “Dedicato a te” oppure mentre recita nel film “I soliti idioti“.

Oppure avrete ben presente lo scandalo relativo al suo matrimonio, finito a causa di un tradimento decisamente fuori dalle righe, od i suoi atteggiamenti da rocker.

I fan della musica italiana, dopotutto, non hanno certo bisogno d’aiuto per ricordare chi sia Francesco Sarcina, storico componente della band Le Vibrazioni ed esponente della cultura pop italiana.

Il 16 Febbraio esce la sua autobiografia “Nel Mezzo” dove ha deciso di mettersi veramente a nudo.

Francesco Sarcina e la sua “malattia”: la dipendenza dalle droghe e l’aiuto di J-Ax

Come ogni rockstar che si rispetti, anche Francesco Sarcina ha avuto i suoi guai con la droga.

Ad aprirsi a riguardo è proprio lui, nel tentativo di esorcizzare alcuni momenti della sua vita che sono stati decisamente complicati e difficili.

“Vivere al limite dell’impossibile, in maniera borderline, porta sull’orlo dell’esasperazione. Questa cosa inevitabilmente attrae persone che sono come te, non c’è nessuno che viene a salvarti: attiri solo la negatività.”

Le sue parole, riportate dal Corriere, ci fanno capire come il cantante guardi con maturità all’esperienza con le droghe che lo ha portato veramente fino al limite.

Riflettere su un argomento tanto delicato in “mondovisione“, così potremmo dire, non è un mero esercizio di vanità.

Francesco, infatti, parla del suo problema con le droghe in maniera pacata, ripercorrendo la sua storia personale che parte dalla periferia di Milano e si snoda lungo tutti i gradini della scalata verso il successo.

L’ambiente nel quale si è mosso lui, come tanti altri, decisamente non è uno di quelli più semplici e facili.

Impararlo sulla propria pelle vuol dire anche fare il conto, poi, con un “demone” (come lo definisce lui) che ti rimane attaccato per anni.

Per fortuna, però, non esistono solo i lati negativi.

Dalla droga, infatti, Francesco Sarcina è riuscito ad uscire: i problemi familiari (la condizione della mamma) e la sua situazione sentimentale (nel libro si menziona una persona molto vicina a lui che lo ha, inavvertitamente, avvicinato alle droghe pesanti) non sono riusciti ad intrappolarlo per sempre.

Il merito, comunque, è anche di un aiuto, insperato, arrivato da fuori.

Francesco, nel libro, racconta di J-Ax, degli Articolo-31, e dell’aiuto che gli ha dato per superare i suoi problemi con la droga.

Sarcina avrebbe chiamato il famoso rapper e gli avrebbe chiesto una mano. J-Ax, infatti, ha già parlato apertamente della sua situazione di dipendeza dalla droga ed è stato felicissimo di aiutare il cantante a rimettersi in sesto.

Secondo Sarcina, poi, J-Ax non gli ha risparmiato una dose di, concreta, verità: affrontare la droga non è una passeggiata e bisogna prepararsi ad un percorso che può durare anche anni.

Ma Sarcina, oggi, ce l’ha fatta: e ha deciso di raccontare la sua storia, per ispirare gli altri ed esorcizzare lo stigma legato a questi argomenti.

Una crescita personale niente male, no?

Il primo matrimonio con Clizia Incorvaia: quel tradimento con Scamarcio che ancora brucia

Nell’autobiografia di Sarcina, comunque, ci sarà spazio anche per una rilettura di alcuni accadimenti della sua vita privata.

In molti ricorderanno lo scandalo legato alla fine del suo primo matrimonio, quello con Clizia Incorvaia.

La modella, concorrente dell’ultima edizione del GF Vip, (dalla quale sembra che i concorrenti vogliano ormai fuggire) avrebbe a quanto pare tradito Sarcina con una persona decisamente particolare.

Non un anonimo sconosciuto ma il migliore amico di Sarcina: Riccardo Scamarcio.

L’attore, infatti, aveva fatto da testimone al matrimonio della coppia ed era una figura importante nella vita di Sarcina. La confessione del tradimento ha rotto l’incanto e fatto esplodere il rapporto “a tre”.

Lo scandalo ha creato una vera e propria tempesta sui social e nei media, tanto che Sarcina ha, finalmente, deciso di affrontare la questione nel suo libro.

Intervistato al riguardo, però, ha fatto sapere che nel libro non troveremo accuse oppure morbosi racconti di quanto è successo.

Sarcina ha deciso, esattamente come per le droghe, di prendersi le sue responsabilità e di mettersi veramente a nudo.

Tra le righe troveremo la sua “autoaccusa“, le sue riflessioni sulla questione ed il suo augurio perché in futuro, tra lui e la ex moglie, tutto possa risolversi per il meglio.

Non per ritrovare una complicità sentimentale (quella, ormai, è decisamente sparita) ma per il bene della bambina che i due hanno insieme (Nina, di soli sei anni).

Nina non è l’unica bambina di Sarcina; il frontman delle Vibrazioni, infatti, ha anche un altro figlio, Tito Sebastiano 14 anni, nato da una relazione precedente.

I suoi due figli, quindi, sono la sua priorità; per questo, quindi, Francesco è finalmente cresciuto e maturato ed ora è pronto a condividere con i suoi fan tutta la sua vita.

Questa volta senza paure.