A volte abbiamo la prova che le favole non sono solo un prodotto della nostra fantasia: Francesca Sofia Novello, infatti, ne sta vivendo una.

Chi lo avrebbe mai detto che è possibile trovare l’amore facendo “l’ombrellina” (una delle ragazze di particolare avvenenza che tenevano, per l’appunto, un ombrello vicino al pilota per difenderlo da sole prima della partenza) o la modella?

Bene, anche se sembra una storia uscita da un libro (molto moderno) di fiabe, pare che per Francesca Novello questa sia la realtà.

La modella, di soli 27 anni, ha trovato l’amore sul grid della pista del MotoGP ma, di certo, non è solo, come la definì Amadeus l’anno scorso, “una donna che sa stare un passo indietro ad un grande uomo“.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi: le indiscrezioni sul possibile matrimonio

Non è un segreto che l’edizione di Sanremo dello scorso anno fosse iniziata sotto auspici decisamente poco entusiasmanti.

Il suo conduttore, Amadeus, infatti, non è mai esente da critiche e da gaffe, tanto che anche Fiorello lo ha chiamato “lo Swiffer delle polemiche“.

Lo scorso anno, al centro delle discussioni, c’era stata la sua maniera di presentare le co-conduttrici usando termini legati principalmente alla loro avvenenza fisica ed alla loro capacità “di stare un passo indietro“.

La protagonista di quest’ultima frase, decisamente infelice, era Francesca Sofia Novello, modella, influencer ed ex “ombrellina” che è anche la fidanzata di Valentino Rossi.

I due, infatti, si sono conosciuti sulla pista del MotoGP quando le “ombrelline” erano ancora in “servizio”.

Con questo termine, infatti, si definiscono tutte quelle ragazze che, negli anni, accompagnavano i conducenti in pista, tenendo un ombrello per riparlarli dal sole oppure mostrando un cartello con il numero del pilota.

Spesso, però, il loro lavoro non veniva pagato in quanto la sola possibilità di farsi “notare” dalle telecamere era già abbastanza secondo chi le aveva posizionate lì.

Le ombrelline, per fortuna, ormai sono state sostituite e Francesca Sofia Novello ha trovato decisamente la sua strada.

Grazie al lavoro sul grid ha trovato l’amore ma la sua carriera ha preso tutta un’altra direzione.

Se l’anno scorso era una delle dieci donne di Sanremo potremmo aspettarci di vederla tornare sul palco dell’Ariston anche quest’anno?

Il suo profilo Instagram, da quasi 350mila follower, racconta la vita di una modella molto impegnata ed appassionata di moda (il suo vero interesse).

Lei e Valentino Rossi, comunque, dopo essersi conosciuti nel 2017, non si sono più lasciati.

Nonostante siano molto attenti alla privacy (pochissimi i loro scatti “privati“), la loro storia d’amore sta facendo sognare i fan di tutto il mondo.

Un post di qualche settimana fa, infatti, mostra una mano di Francesca piena di anelli con la didascalia:

“Sono così pronta per il 2021!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCESCA SOFIA NOVELLO (@francescasofianovello)

Ovviamente in moltissimi hanno recepito questa foto e questo post come una quasi-dichiarazione di future nozze.

Che la coppia stia davvero per dare l’annuncio e sistemarsi?

La risposta può arrivare solo dai due diretti interessati: di certo, però, se diamo ragione alle indiscrezioni ed alle supposizioni, l’anno appena iniziato potrebbe riservarci qualche sorpresa.

Le fan di Valentino Rossi, infatti, dovrebbero sapere del fatto che il pilota aveva commentato, solo qualche tempo fa, la sua situazione con il Corriere della Sera:

“Mi piacerebbe avere un figlio, se tutto va bene succederà prima o poi. Mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare il mio lavoro con la vita del papà. In questo momento però ho una donna fantastica al mio fianco“.

Insomma, che dire: possiamo solo aspettare l’annuncio ufficiale!