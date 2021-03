Sei anche tu uno dei segni più imbranati dello zodiaco? Scopriamo subito se i tuoi disastri sono colpa delle stelle e dei pianeti!

Ogni volta che ti accingi a cucinare il resto della tua famiglia prepara l’estintore e apre le finestre?

Ti capita di cascare anche mentre sei fermo oppure di non riuscire a tenere due bicchieri in mano contemporaneamente?

Bene, potresti far parte di tutta quella schiera di persone imbranate che vengono prese in giro costantemente da amici e familiari.

La colpa, però, potrebbe essere delle stelle!

I segni più imbranati dello zodiaco: ecco i primi cinque

Ti sei mai chiesto per quale motivo alcune persone sono… così imbranate?

Bicchieri e posate che cadono, scivoloni nei corridoi, gaffe ad ogni conversazione: ma com’è possibile che non si rendano conto del loro modo di fare?

Anche se tutti pensiamo di essere perfetti, ci sono alcune situazioni nelle quali la nostra sbadataggine esce allo scoperto facendoci veramente vergognare.

Bene, per queste persone “essere imbranati” è veramente la norma, tanto che ci viene il dubbio che siano tutta una finzione!

L’oroscopo ci ha già aiutati a conoscere molti tratti dei segni zodiacali che non pensavamo fosse possibile individuare in maniera così puntuale.

Abbiamo scoperto quali sono i segni irascibili e quali sono i segni più mammoni; sappiamo chi è infedele in amore ed anche chi, invece, quando ama non tradisce mai.

Oggi abbiamo deciso di scoprire quali sono i segni zodiacali che sono decisamente imbranati: pronto a scoprire se ci sei anche tu in classifica?

Bilancia: quinto posto

La Bilancia si trova al quinto posto della nostra classifica dei segni più imbranati ma tranquilli: non sono così fuori posto!

Il loro essere imbranati, infatti, deriva più da un modo di fare più che da vera e propria sbadataggine.

Negli anni, infatti, la Bilancia ha imparato che essere “imbranati” è un buon modo per mitigare alcuni tratti del suo carattere e quindi via di chiavi dimenticate, piatti in terra e uscite non proprio consone.

Per loro si tratta di un modo di essere ancora più simpatici: funziona?

Gemelli: quarto posto

Con i nati sotto il segno dei Gemelli è proprio il caso di chiederselo: “Ci è o ci fa?”.

Questo segno, infatti, è famoso principalmente per il suo “doppio” carattere e per la particolarità delle sue azioni che deriva dalla sua dualità.

Molto spesso, però, i Gemelli fanno affidamento sul loro essere “imbranati” per giustificare alcuni tratti caratteriali non proprio da sogno.

Mentono, si arrabbiano, incolpano gli altri e creano un’atmosfera veramente irrespirabile: a volte non è colpa loro, mentre altre… non siamo proprio sicuri.

Sagittario: terzo posto

Al terzo posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno del Sagittario: ebbene sì, anche loro sono dei veri imbranati per colpa delle stelle!

Il loro carattere fanciullesco e da bambini, infatti, li mette sempre in situazioni decisamente difficili.

Molto spesso, infatti, il Sagittario si infila in situazioni nelle quali è impossibile uscire senza fare una figura goffa e decisamente imbarazzante!

Insomma, sono i bambinoni dello zodiaco: possiamo scusarli?

Ariete: secondo posto

I nati sotto il segno dell’Ariete si accaparrano il secondo posto nella classifica dei segni più imbranati a causa del loro modo di fare sociale.

Il loro approccio, infatti, è spesso funestato dai mille dubbi e paure che si ripetono nella mente costantemente.

Ecco, quindi, che un Ariete riuscirà a sembrare allo stesso tempo arrogante ed anche… incredibilmente imbranato!

Quando vi parla inciampa, gli cascano le cose dalle mani e dirà sicuramente qualcosa che non avrebbe dovuto dire: insomma, un vero disastro!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni più imbranati

Avete dato un appuntamento ad un nato sotto il segno dei Pesci? Sappiamo tutti come andrà: con ogni probabilità se ne è scordato oppure è intento a spegnere l’incendio che ha causato dopo aver messo su il caffè.

I nati sotto il segno dei Pesci, infatti, sono dei veri e propri sbadati! Vivono in un mondo tutto loro dove non c’è spazio per regole, appuntamenti, ordine o controllo.

Per quanto vivere con loro sia sempre un’avventura, spesso e volentieri il loro modo di fare può far saltare i nervi.

Non sono mai pronti al momento giusto, non riescono a preparare neanche un piatto di pasta e romperanno la vostra tazzina preferita!