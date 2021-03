Scopriamo insieme quali sono i segni più irascibili dello zodiaco per evitare di farli arrabbiare e subirne le conseguenze: ecco la classifica!

Basta dire una parola a quella particolare persona per assistere ad una vera e propria esplosione di rabbia?

Bene, forse si tratta di uno dei segni più “arrabbiati” dello zodiaco, famosi per esplodere in mille pezzi grazie solo ad una piccola critica!

Scopriamo insieme quali sono i segni che si accendono per un niente e che possono diventare davvero… pericolosi!

I segni più irascibili dello zodiaco: ecco le prime cinque posizioni

Sei una persona che perde le staffe da un momento all’altro oppure sei capace di mantenere la calma anche in mezzo alle tempeste emotive più terribili?

La risposta a questa domanda ce la possono dare i segni zodiacali!

L’oroscopo, infatti, ci ha già svelato moltissimi tratti caratteriali che appartengono ai segni dello zodiaco.

Ci sono i segni mammoni e quelli più bravi in cucina od anche quelli che sono i più golosi di dolci di tutti.

Insomma, le informazioni non mancano!

Scopriamo, oggi, chi sono i cinque segni zodiacali che non possono proprio fare a meno di arrabbiarsi quando vengono contraddetti.

I segni che perdono le staffe per ogni piccolo motivo e che è meglio evitare di far arrabbiare: ecco quali sono le prime cinque posizioni dello zodiaco!

Toro: quinta posizione

Pensate che il Toro non sia un segno che perde facilmente la pazienza? Si vede che fino ad ora non vi siete mai trovati nella posizione di… discuterci insieme!

I nati sotto il segno del Toro, infatti, sono persone estremamente buone e gentili che, però, si infiammano molto quando vengono toccate le loro credenze personali.

Ecco, quindi, che il vostro amico o partner diventa improvvisamente un’altra persona! Vi basta dire una piccola parola sbagliata e non servirà che sia il momento giusto o quello meno adeguato: il Toro esploderà!

Cancro: quarta posizione

Per evitare di far arrabbiare i nati sotto il segno del Cancro avete una sola opzione: essere sempre presenti per loro!

Questo segno, infatti, ha bisogno di un costante flusso di attenzioni (che, ovviamente, ricambia costantemente).

Appena, però, vi prendete un po’ di tempo per voi il Cancro immediatamente… si arrabbia!

Anche se la situazione non è quasi mai troppo complicata per discuterne, è bene sapere che il Cancro prende quasi tutto molto sul personale.

Insomma, è uno dei segni che si infiamma con più facilità di tutto lo zodiaco: uomo avvisato mezzo… salvato?

Vergine: terza posizione

I nati sotto il segno della Vergine sono sul terzo gradino del podio dei segni più irascibili dello zodiaco.

Il motivo è presto detto: questo segno è quello dei veri perfezionisti!

Quando la situazione sfugge al suo controllo (che si tratti di un rapporto che si consuma velocemente o di un piatto venuto male), la Vergine perde completamente e clamorosamente le staffe.

Scorpione: secondo posto

Inutile anche solo ricordarlo ma lo Scorpione è uno dei segni più “irascibili” di tutto lo zodiaco.

Meglio non farlo mai arrabbiare!

Questo segno, oltre ad essere estremamente duro quando vuole, perde le staffe con facilità quando qualcosa non va come si era prefissato.

Potrebbe trattarsi di troppa acqua nel bicchiere come di un libro che casca rovinandosi: per lo Scorpione tutto quello che “sfugge” ai suoi piani è motivo di… rabbia!

Acquario: primo posto nella classifica dei segni più irascibili

Meglio evitare di far arrabbiare i nati sotto il segno dell’Acquario: ma come?

Effettivamente i nati sotto questo segno sono delle persone veramente irascibili tanto che conquistano la prima posizione nella nostra classifica!

Questo segno, infatti, è estremamente sensibile e si preoccupa moltissimo di tutti gli altri: per questo motivo, quindi, si aspetta che gli altri… si preoccupino di lui!

Per essere capaci di interagire con un Acquario vi servirebbe essere uno dei segni più intuitivi dello zodiaco.

Riuscire a “leggergli la mente” ed indovinare tutto quello di cui hanno bisogno è l’unico modo per mettersi al riparo dalla sua ira.

La sua rabbia si manifesta in tante piccole “esplosioni” che l’Acquario lascia deflagrare nei momenti che reputa più opportuni.

Tutti quelli in cui può avere la meglio!

L’Acquario è il segno più irascibile di tutto l’oroscopo: meglio fare molta attenzione con lui!