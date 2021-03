Quali sono i segni più intuitivi dello zodiaco? Scopriamo insieme le prime cinque posizioni dei segni a cui non puoi nascondere nulla.

Hai mai conosciuto qualcuno a cui era impossibile nascondere un fatto od un sentimento? Esistono persone, infatti, che riescono ad “indovinare” tutto quello che succede nella vita degli altri, semplicemente con uno sguardo. No, non si tratta di magia ma di un tipo particolare di intuizione: scopriamo insieme chi sono i cinque segni in grado di “leggere” fra le righe.

I segni più intuitivi: ecco le prime cinque posizioni

Quante volte, rispetto ad una persona od una situazione, sei riuscito ad indovinare perfettamente cosa stava succedendo?

E quante altre volte, contestualmente, gli altri ti dicevano che ti stavi sbagliando?

Bene, forse sei una delle persone più intuitive di tutto lo zodiaco!

Essere intuitivi non vuol dire, assolutamente, essere più o meno intelligenti degli altri (per quello, ci ha già pensato l’oroscopo: qui trovi i segni più intelligenti e qui quelli… meno).

Saper “intuire” che qualcosa non va o come si svolgerà una situazione è un talento abbastanza raro e molto difficile da “sfoggiare“.

Spesso, infatti, le tue intuizioni o quelle delle persone che ti sono vicine vanno contro il sentire comune e finisci per passare per la “Cassandra” della situazione.

Scopriamo quali sono i cinque segni più intuitivi di tutto lo zodiaco, in modo da iniziare a fidarci delle loro… pensate!

Scorpione: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica troviamo tutti i nati sotto il segno dello Scorpione; sembra incredibile, vero? Lo Scorpione, in realtà, è un segno veramente sensibile e decisamente intuitivo.

Proprio i nati sotto questo segno, però, amano la concretezza e le questioni chiare: per questo motivo sono i primi a non credere alle proprie intuizioni!

Se riuscissero ad entrare più in contatto con il loro mondo interiore sarebbero decisamente troppo forti per essere fermati!

Toro: quarto posto

Sarebbero degli indovini perfetti se non fosse che, spesso, la loro mente è distratta da altre questioni più astratte e (per loro) decisamente più importanti.

Di chi parliamo? Ma dei nati sotto il segno del Toro!

Sono bravissimi ad “annusare” ed “intuire” i problemi altrui ma solo quando non sono direttamente rivolti a loro.

Quando, invece, si tratta di parlare del proprio mondo il Toro va in confusione e finisce per fare sempre dei grandi pasticci.

Capricorno: terzo posto

Meglio non sottovalutare le capacità intuitive del Capricorno!

Questo segno, infatti, anche se è estremamente razionale e con i piedi piantati per terra, la maggior parte delle volte finge di non sapere cosa stia succedendo.

Quando invece è un “intuitivo” fatto e finito! Il problema è che il Capricorno “sfrutta” le sue intuizioni per stare sempre un passo avanti agli altri.

Un vero competitore, in grado di trasformare i sentimenti… in un’arma!

Pesci: secondo posto

I nati sotto il segno dei Pesci sono tra le persone più sensibili ed intuitive di tutto lo zodiaco.

Anche se, spesso, il loro vivere nel mondo dei sogni ce li fa sembrare distaccati da tutto e tutti, meglio non farsi ingannare!

I Pesci, infatti, sono perfettamente in sincronia con il mondo “sotterraneo” dei sentimenti e riescono a “captare” al volo ogni minima vibrazione.

Insomma, sono dei veri e propri… radar emotivi!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni intuitivi

Non possiamo far altro che incoronare tutti i nati sotto il segno del Cancro come le persone più intuitive dell’oroscopo.

Sono proprio loro, infatti, le persone a cui è impossibile nascondere qualcosa!

Il Cancro ha un’intelligenza emotiva molto sviluppata e, oltretutto, è anche un segno che non smette veramente mai di pensare.

Ogni situazione o persona sono stati analizzati più e più volte in maniera minuziosa, preparandosi per ogni eventuale possibilità.

Per questo motivo, quindi, quando succede qualcosa il Cancro “sapeva già” che sarebbe successa ed è anche pronto a combatterla.

Raramente vengono colti di sorpresa e sanno prima di voi come state e cosa pensate: insomma, sono dei veri indovini!