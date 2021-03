L’Isola dei Famosi, la prima uscita sconvolge tutti e Tommaso Zorzi rischia di rifare quanto accaduto con Mara Venier anni fa.

L’Isola dei Famosi quest’anno bisogna dire che non ha generato tutte le dinamiche che ci si aspettava da un programma con alla conduzione Ilary Blasi, regina indiscussa delle gaffe e degli scontri senza peli, assieme ad opinionisti del calibro di Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini ed il personaggio del momento, Tommaso Zorzi.

Questa però è stata la serata in cui si è rischiati e qualche volta caduti anche in qualche spoiler abbastanza importante così come una eliminazione che a dirla tutta nonostante fosse inaspettata sotto certi versi era invece anche prevedibile.

Isola dei Famosi: fra spoiler ed eliminazioni inaspettate

Durante la trasmissione ad un certo punto il giovane vincitore del GF VIP condotto da Alfonso Signorini e beniamino del pubblico Tommaso Zorzi ha rischiato davvero di fare un danno non indifferente. L’influencer milanese stava quasi per spoilerare la presenza di Parasite Island che rappresenta una assoluta esclusiva di quest’anno.

Per fortuna però il collegamento era stato chiuso da poco e nessuno ha sentito nulla di tutto quello che stava dicendo il giovane ragazzo. Immaginiamo cosa sarebbe successo se si fosse scoperta un’isola in cui ci sono altri due probabili concorrenti ed un possibile posto particolare per coloro che vengono eliminati.

Di certo si sarebbe ripresentata una di quelle situazioni assolutamente iconiche in cui fu coinvolta una volta la stessa leggenda della TV Mara Venier che proprio all’Isola dei Famosi fece uno spoiler, quando ancora non si chiamava così, memorabile. Alla gaffe di Tommaso che stava per spoilerare la presenza di Parasite Island si è poi associata quella della stessa Ilary che stava per fare lo stesso spoiler dopo poco.

Non solo, durante la serata ovviamente oltre al ritorno quasi inaspettato ma assolutamente ben voluto, nel parterre degli opinionisti, di Elettra Lamborghini che purtroppo è risultata tempo addietro positiva al Covid, c’è stata anche una eliminazione che proprio ha colpito tutti.

Akash Kumar è stato eliminato con il 76% dei voti contro di lui. Una percentuale così alta di telespettatori ha votato per la sua eliminazione. Complici di tutto questo saranno sicuramente state le sue frecciatine scontro con Tommaso Zorzi nonché anche i misteri che lo avvolgono?

Quale sarà la reazione di Akash Kumar alla sua eliminazione? Riuscirà a rimanere a Parasite Island o ci ritroveremo con un’altra autoeliminazione spontanea?