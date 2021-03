Vera Gemma all’Isola dei Famosi non se ne tiene nemmeno una. A quanto pare ha delle voglie assolutamente particolari.

Sulle sponde delle acque dell’Isola dei Famosi la bella conduttrice romana come sempre pone domande che hanno quel dettaglio anche a volte piccante e che mostrano quanto i bisogni umani rimangano necessari e voluti anche se in contesti così particolari.

In questo caso sotto i riflettori ci è finita la tutto pepe Vera Gemma che in quanto a sincerità bisogna dire che ne ha in abbondanza e soprattutto anche prontezza nel rispondere. Vediamo tutto quello che è successo ed in che cosa è stata coinvolta.

Vera Gemma all’Isola dei Famosi dà scandalo?

All’Isola dei Famosi la bellissima conduttrice televisiva di origini romane ha mostrato una clip molto particolare in cui Vera Gemma, reduce dallo scontro della scorsa volta con un’altra naufraga, ha mostrato le sue sofferenze e le sue voglie.

A quanto pare la bella donna naufraga dell’Isola più spiata d’Italia risente dell’assenza dei rapporti carnali con gli uomini e che quindi faccia proposte particolari ai naufraghi. “Akash si mette là e grida con gli occhioni blu. Non me provocare che poi ti mangio” dice Vera Gemma alla conduttrice.

Non solo, la tutto pepe Vera di nome e di fatto poi aggiunge nella clip: “Vedrei bene uno scambio fra Daniela Martani da loro ed Akash da noi. Lui ha detto per primo che vuole venire”. Insomma, non ne manda proprio a dire.

Ilary Blasi in studio ha poi chiesto a Vera Gemma il segreto del suo appeal e se li prendesse, gli uomini, solamente dopo lo “sfinimento”. “Li prendo per sfinimento. In altri tempi giocavo sulla sensualità, ora anche su altro” risponde la donna che mostra tutto il suo carattere peperino.

Lo stesso comico Braida ha poi commentato il tutto dicendo: “Guarda che gestire questa panterona non è facile. Rischio l’ictus o l’infarto ogni volta che fa qualche proposta“. Questo in risposta alle richieste piccanti ma giocose della stessa donna tirata in ballo.

Vera Gemma ovviamente, ha dichiarato, scherza su quello che dice. Ma a tal proposito ricordiamoci le parole di Tommaso Zorzi che ha ricordato che “in tanto scherzo c’è sempre un fondo di verità”.

Finita l’ #isola, prendete Vera Gemma e fidanzato e trascinateli direttamente in Sardegna, all’Is Morus Relais perché, secondo me, a Temptation Island potrebbero regalarci vagonate di trash. — Viperissima Trash (@Viperissima_) March 22, 2021