L’Isola dei Famosi anticipazioni: Marco Maddaloni fa uno spoiler sulla finale dell’Isola dei Famosi: “Sarà in Honduras”

Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2020, Marco Maddaloni, rivela a sorpresa la sede della finale di questa edizione. L’ex judoka ha partecipato come “guest” nella prima puntata, prima di fare ritorno in Italia. In attesa della puntata di stasera, lunedì 22 marzo 2021, arrivano rivelazioni inaspettate su una particolare novità.

Intanto nella puntata di oggi ci sarà il primo eliminato tra Angela Melillo e Akash Kumar. Maddaloni, invece, ha anticipato in una diretta Instagram con Marina La Rosa, Aaron Nielsen e Luca Vismara (anche loro ex concorrenti) che la finale del reality si terrà in Honduras e non a Milano.

Lo spoiler (?) di Marco Maddaloni sulla finale de L’Isola dei Famosi 🏝 #Isola pic.twitter.com/GAbkXZmYAS — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 22, 2021

Isola dei Famosi: niente finale a Milano? Maddaloni spiega perché

La motivazione sarebbe perché all’estero si è meno vincolati dalle disposizioni anti Covid che il viaggio dal Sud America all’Italia comporterebbe, come ad esempio la possibile quarantena obbligatoria. Effettivamente i concorrenti, una volta ritornati in Italia, dovrebbero fare un periodo di quarantena di almeno 15 giorni. Sarebbe difficile organizzare la finale in studio a Milano.

Più semplice, invece, fare tutto dall’Honduras come una puntata finale e l’elezione del vincitore. C’è tempo, tuttavia, visto che la finale del gioco è prevista a maggio, quindi tra due mesi. Ma il programma, se dovesse avere successo, potrebbe essere prolungato di qualche puntata come accaduto in passato.