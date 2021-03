Million Day lunedì 22 marzo: i numeri vincenti in tempo reale

Million Day lunedì 22 marzo: in diretta i cinque numeri vincenti. Controllate se avete vinto e come potete partecipare al gioco

Tutti i giorni il Million Day da oltre due anni mette in palio potenzialmente 1 milione di euro che andranno ad un fortunato giocatore, azzeccando i cinque numeri vincenti. Basterà aspettare le estrazioni delle 19 per sapere se abbiamo vinto. Il gioco ideato da Lottomatica ha un meccanismo facilmente intuitivo e richiede uno sforzo molto relativo.

Million Day domenica 21 marzo: come partecipare all’estrazione? In fondo è molto semplice e intuitivo: basterà giocare 1 euro e provare ad indovinare una combinazione di 5 numeri. Per chi gioca, il compito è facile: deve scegliere 5 numeri, in mezzo a quelli tra 1 e 55, e poi piazzare la giocata aspettando le 19, momento dell’estrazione.