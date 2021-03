Avanti un Altro, le immagini di Claudia Ruggeri nei camerini fanno impazzire il web. La bellissima miss Claudia in accappatoio dà spettacolo

Siamo tutti pronti per la puntata odierna di Avanti un Altro. Il programma, appuntamento fisso del palinsesto pomeridiano di canale 5, condotto dalla coppia Bonolis – De Laurenti è entrato nei cuori degli italiani. Oltre alla bravura e comicità del duo, in parte il merito è di Miss Claudia Ruggeri. La modella è riuscita a ritagliarsi uno spazio nel programma che ne ha valorizzato le qualità e la bellezza mozzafiato.

Senza mai cadere nel volgare, i suoi ingressi in trasmissione sono accolti con veri e propri boati da stadio. Portamento, sorriso ammaliante, curve da capogiro le hanno garantito un seguito, sia in tv che sui social, veramente importante. Poi se posta video infuocati come oggi direttamente dai camerini il gradimento sale alle stelle.

Claudia Ruggeri nei camerini prima della trasmissione. Video

Sono ben due i video in cui Claudia Ruggeri invita i suoi followers all’appuntamento quotidiano. La modella, intenta negli ultimi preparativi prima di andare in scena, indossa solo un minuscolo accappatoio che non riesce a nascondere tutte le sue curve.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Seduta su una sedia, improvvisa una sorta di balletto sensuale sulle note di Tuyo, resa celebre dalla serie tv “Narcos”. Movimenti lenti, quasi impercettibili ma che rendono i video davvero super sexy . In pochi minuti dalla pubblicazione già erano migliaia i like e i commenti più frequenti sotto il post sono “bellissima” o “stupenda” i più gettonati (se si escludono quelli irripetibili ovviamente).

Sicuramente i followes più affezionati sono abituati a ‘buongiorni‘ così ma oggi Miss Claudia si è superata. Come nella didascalia del post, “solo lei ci riesce” è quello che hanno pensato tutti quelli che hanno ammirato i video. La didascalia però è proprio Claudia Ruggeri a scriverla dedicandola alla fotografa, capace di creare dal back stage uno spettacolo e – grazie a lei – che spettacolo!!!