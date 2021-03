Continuano a Roma le riprese di House of Gucci, il film diretto da Ridley Scott con Lady Gaga e Adam Driver nel ruolo di Maurizio Gucci

Dal set di House of Gucci arrivano nuove immagini interessanti che ci fanno capire quali saranno alcuni ruoli interpretati nel film. Adesso il cast sta girando a Roma. Il regista del film è Ridley Scott ed è un cameo che racconta la storia di Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani, interpretati da Adam Driver e Lady Gaga. Per girare questo film, la cantante statunitense ha dovuto rinunciare al Festival di Sanremo.

Era infatti stata invitata da Amadeus a partecipare ad una delle cinque serate della principale kermesse musicale italiana. Ha dovuto, però, rinunciare perché le riprese del film vanno avanti a ritmi molto elevati. Tutto ciò si evince anche dalle foto che arrivano direttamente dal set. Le scene girate ogni giorno sono numerose, è probabile che il film esca già alla fine di quest’anno.

House of Gucci racconta la vita dell’imprenditore Maurizio Gucci, che operava nel campo della moda. Fu ammazzato nel 1995 e il suo omicidio scosse molto l’opinione pubblica. Negli ultimi giorni sono state girate delle scene che vedono come protagonista il personaggio di Sophia Loren, interpretato da una donna molto conosciuta in Italia. Scopriamo insieme di chi si tratta e come stanno andando le riprese del film.

Madalina Ghenea interpreta Sophia Loren in House of Gucci

Dal set di House of Gucci arrivano alcune immagini, pubblicate direttamente dalle pagine ufficiali social della produzione. Negli ultimi giorni sono state girate alcune scene che vedono come protagonista il personaggio di Sophia Loren. L’attrice partenopea, Premio Oscar nel 1962 come miglior attrice protagonista in La ciociara, sarà interpretata da una modella molto nota nel nostro paese.

Si tratta di Madalina Ghenea, attrice e modella rumena che ha già recitato di La Giovinezza (Youth) di Paolo Sorrentino, film uscito nel 2015. Un anno dopo Madalina ha condotto il Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti, Virginia Raffaele e Gabriel Garko. Adesso la bella modella rumena è alle prese con il ruolo di Sophia Loren, un’interpretazione sicuramente pesante per lei ma le immagini che arrivano da Roma lasciano intendere che la scelta sia stata giusta.

Il film ha avuto sino ad ora diverse location. Prima di girare nella capitale, Ridley Scott ha portato il suo cast a Milano, Gressoney (un piccolo comune della Valle d’Aosta) e sul Lago di Como. Madalina Diana Ghenea ha preso parte, per il momento, soltanto alle scene girate a Roma. Non si sa se ci saranno altre scene che la vedranno coinvolta o se la sua esperienza sul set sia già terminata.

La somiglianza tra Madalina Ghenea e Sophia Loren è sempre stata sottolineata da tutti i rotocalchi europei. Probabilmente questa somiglianza con l’attrice napoletana le ha agevolato la carriera, perché ha fatto parlare di lei anche quando non era ancora famosa. È difficile emulare una bellezza come quella della Loren, dal set arrivano alcune foto nelle quali la somiglianza è evidente.

La Ghenea appare molto elegante, avvolta in una pelliccia e circondata da fotografi, mentre gira una scena di House of Gucci accanto ad Al Pacino, che interpreta Aldo Gucci, lo zio di Maurizio. Ufficialmente Madalina Ghenea non è ancora stata inserita nel cast ma non ci sono dubbi sulla sua presenza nel film. Sophia Loren è sempre stata molto vicina al marchio Gucci. Negli anni ’70 è stata fotografata presso lo store di Via Condotti a Roma, dove è stata girata la scena interpretata da Madalina Ghenea.

Tutto ciò che c’è da sapere su House of Gucci

House of Gucci è un film diretto da Ridley Scott. I protagonisti sono Adam Driver e Lady Gaga. Il film racconta l’omicidio di Maurizio Gucci, avvenuto a Milano il 27 marzo 1995. L’assassinio del noto imprenditore fece molto discutere perché la magistratura accertò che la mandante fosse Patrizia Reggiani, ex moglie di Gucci, condannata inizialmente a 29 anni di carcere. La Reggiani è stata scarcerata il 20 febbraio 2017.

Patrizia Reggiani ha anche riservato parole poco carine nei confronti di Lady Gaga, che interpreta il suo ruolo, colpevole secondo lei di non averla voluta incontrare. Il film racconta anche il matrimonio tra la Reggiani e Maurizio Gucci, iniziato nel 1973 e terminato nel 1985, quando l’imprenditore italiano iniziò una relazione con la giovane Paola Franchi. Il cast del film è pieno di nomi importanti.

Ecco l’elenco degli attori che avranno i ruoli più rilevanti nel film:

Adam Driver interpreta Maurizio Gucci ;

interpreta ; Lady Gaga interpreta Patrizia Reggiani ;

interpreta ; Al Pacino interpreta Dino Gucci , zio di Maurizio ;

interpreta , zio di ; Jeremy Irons interpreta Rodolfo Gucci , padre di Maurizio ;

interpreta , padre di ; Camille Cottin interpreta il ruolo di Paola Franchi ;

interpreta il ruolo di ; Jack Huston interpreta il ruolo di Domenico De Sole , ex presidente di Gucci ;

interpreta il ruolo di , ex presidente di ; Jared Leto interpreta Paolo Gucci, il figlio di Aldo.