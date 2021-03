Quali sono i segni più furbi dello zodiaco? Scopriamo insieme le prime cinque posizioni dei segni che sono dei veri furbi di “tre cotte”!

Chi ha detto che l’intelligenza è tutto nella vita?

Non sono state, di certo, le persone furbe che, anzi, hanno mantenuto sotto stretto silenzio e riserbo la loro caratteristica migliore.

Scopriamo quali sono i cinque segni dello zodiaco a cui proprio non puoi farla in modo da prepararci ad avere a che fare con loro!

I segni più furbi dello zodiaco: ecco le prime cinque posizioni

Hai mai notato che il tuo collega o quel tuo amico non finiscono mai nei guai?

Oppure sei tu ad essere talmente bravo ad evitare sempre i problemi, aggirare le difficoltà e trovarti a cascare sempre in piedi?

Bene, potresti essere uno dei segni più furbi dello zodiaco, capaci di infilarsi nelle situazioni più complicate ed uscirne fuori sempre senza conseguenze.

Anche se l’oroscopo ci ha già aiutati ad individuare molti dei tratti caratteriali dei segni zodiacali (qui abbiamo scoperto quali sono quelli più intelligenti mentre qui quali sono quelli più infedeli in amore), non abbiamo ancora avuto l’opportunità di parlare di furbizia.

Non possiamo definirla propriamente come intelligenza ma neanche chiamarla una semplice “arte“.

Insomma, essere furbo è una delle caratteristiche più invidiate nella vita: vogliamo scoprire quali sono i cinque segni più “sapienti” in questo campo?

Ecco la classifica.

Cancro: quinto posto

Al quinto posto della nostra classifica dei segni più furbi di tutto l’oroscopo troviamo i nati sotto il segno del Cancro.

Questo segno, infatti, è bravissimo a “manipolare” gli altri e riesce sempre a cavarsela.

Il suo modo di fare, ingenuo e poco esuberante, riesce quasi sempre a regalare loro una scorciatoia verso una soluzione comoda e poco faticosa.

Insomma, sono dei veri furbi anche se lo nasconderanno fino alla fine.

Toro: quarto posto

I nati sotto il segno del Toro sono persone bravissime a fingere… di non essere furbe!

Vi stupiranno con il loro modo di ribaltare situazioni e problemi ed anche con una particolare caratteristica: non finiscono mai nei guai.

I nati sotto questo segno infatti, sono persone che non scontano mai nessuna pena anche quando viene loro “comminata“.

Insomma, sono veramente furbissimi: meglio fare attenzione!

Acquario: terzo posto

Se pensi che i nati sotto il segno dell’Acquario non siano furbi abbiamo delle cattive notizie per te: evidentemente sono riusciti ad ingannarti a lungo!

L’Acquario, infatti, è bravissimo a “sembrare” un segno ingenuo e senza tante risorse.

Peccato che non sia assolutamente così! Sono organizzatissimi ed hanno una soluzione per ogni problema: insomma, non fatevi ingannare.

I nati sotto il segno dell’Acquario sono tra i più furbi di tutto l’oroscopo!

Bilancia: secondo posto

Potremmo dire che non c’è segno più furbo della Bilancia anche se, visto che sono in seconda posizione, almeno uno più furbo ci deve essere per forza!

Questo segno, però, è veramente bravo a nascondere la sua furbizia e riesce a mescolarla con l’intelligenza quasi senza problemi.

I nati sotto il segno della Bilancia, infatti, riescono a risolvere i problemi al volo sempre facendo affidamento sulla loro furbizia.

A te sembreranno intelligentissimi ma, sotto sotto, si tratta “solo” di una grande abilità!

Gemelli: al primo posto nella classifica dei segni più furbi

Che si tratti del fatto che i nati sotto il segno dei Gemelli vengono generalmente considerati “duali” o che sia una semplice attitudine, poco importa.

I Gemelli sono i più furbi di tutto lo zodiaco!

Questo segno, infatti, riesce quasi sempre ad uscire indenne da tutte le situazioni senza mai subire alcuna conseguenza.

Sono bravissimi ad esaltare il senso di colpa degli altri e riescono sempre a passare per le vittime di tutte le situazioni.

Quando ci si rende conto della verità, spesso, è già passato troppo tempo: i Gemelli, poi, sono bravissimi ad evitare di fare troppe “furbate” di seguito, in modo da sembrare sempre… i più ingenui!