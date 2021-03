Svelato il colpevole che ha generato così tanto scompiglio all’interno dell’Isola dei Famosi. Bisogna dire assolutamente inaspettato per tutti.

Un po’ come la splendida Ilary Blasi in questa foto che la ritrae in un momento di luci e mistero, l’autore delle parole “indicibili” all’Isola dei Famosi era diventato un po’ il misterioso colpevole che va cercato nei film “gialli”. Una allegra investigazione pomeridiana quella che ha investito la produzione dello show.

Effettivamente bisogna dire che in queste ore sono avanzate tante di quelle ipotesi da lasciare senza parole i migliori programmi di ricerca, crimes ed affini. Naturalmente ognuno pensava a qualcuno che avesse “sbottato” durante la notte all’Isola o durante la diretta stessa.

Ore di ricerche, di ipotesi, di continue illazioni e previsioni. La produzione ha prontamente risolto il mistero riportando il tutto sui propri contatti social. E voi, avevate indovinato?

Isola dei Famosi, svelato il mistero del colpevole del linguaggio improprio

Ammettiamo che il colpevole di tutto questo trambusto era assolutamente inaspettato e proprio nessuno era riuscito ad indovinarlo. Il web si era troppo concentrato, di fatti, sui naufraghi dell’Isola.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Moltissimi però avevano fatto notare che concretamente non si era sentito nulla di inappropriato. Altri invece si erano affidati ad alcune parole pronunciate dai naufraghi e facilmente fraintendibili o colpevoli di poter toccare tasti dolenti.

La verità della produzione è poi giunta come un fiume in piena quando sui social hanno pubblicato: “Dopo ulteriori verifiche sul caso, è stato accertato che il linguaggio improprio, sentito durante la diretta di ieri, non è stato utilizzato da un concorrente ma da un membro della produzione“.

Quindi la colpa ricadrebbe su di un membro dello staff stesso che avrebbe pronunciato qualcosa che assolutamente non avrebbe dovuto dire. Quali saranno i provvedimenti per colui o colei che si è reso reo di tale misfatto? Seguiranno i dovuti aggiornamenti qualora forniti.

Il tutto però era iniziato con un “la produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un linguaggio improprio durante la diretta di ieri“. A quanto pare, non era un naufrago.