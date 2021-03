A Live non è la d’Urso Alessandra Mussolini ha fatto una gaffe clamorosa. Barbara d’Urso è intervenuta prontamente.

La bella conduttrice partenopea ha ormai il record della permanenza sul piccolo schermo e durante il corso dei suoi show ha avuto modo di vederne di tutti i colori. Capita infatti che spesse volte moltissimi dei suoi ospiti facciano qualche gaffe che divertono e non solo.

Alessandra Mussolini, dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, è tornata da qualche tempo a Live Non è la d’Urso dove ricopre il ruolo di opinionista da ormai innumerevoli appuntamenti. La bella ex politica di origini ben note ha infatti deciso di concentrare la propria carriera in modo importante sull’Intrattenimento televisivo.

Questa sera è stata chiamata per commentare il fenomeno sempre più frequente che vede le influencer nostrane, e non solo, lasciare il bel paese, in piena pandemia, per recarsi a Dubai od in posti esotici. Proprio durante questo talk Alessandra Mussolini ha fatto una gaffe clamorosa.

Alessandra Mussolini confonde Asia Gianese con Taylor Mega

La show girl partenopea di origini ben note, non appena Barbara ha ricordato alcuni episodi, ha affermato che aveva bene in mente l’ospite in collegamento da Dubai in quanto era stata un pessimo esempio schierandosi anche contro le forze dell’ordine.

Asia ha prontamente smentito di aver fatto una cosa del genere, ma Alessandra ha insistito dicendo: “Io me lo ricordo bene, c’ero anche io. Hai fatto un post contro le forze dell’ordine”. Ebbene non è stata Asia Gianese ad essere stata al centro delle polemiche per questo, non essendone stata mai autrice, bensì Taylor Mega che ne era stata accusata in passato.

La bella conduttrice partenopea dopo essersi accorta di questo errore da parte della Mussolini ha gelato la donna dicendogli: “Alessandra, no. A fare quel post, fu Taylor Mega non Asia”. E lei tutto questo lo ricorda bene siccome se ne era parlato molto.

Insomma, la show girl ha scambiato Asia Gianese per Taylor Mega e Barbara d’Urso ha dovuto chiarire il tutto. La show girl dovrebbe fare qualche ripasso o è lecito non conoscerle?