“Màkari”, Claudio Gioè alle prese con un nuovo delitto. Trama e anticipazioni nuova puntata. Quarto appuntamento su Rai 1 con Saverio Lamanna

Questa sera, lunedì 29 marzo 2021, torna su Rai 1 “Makari” la nuova serie di grande successo con l’investigatore “improvvisato”, Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioé. In onda la quarta puntata della fiction tratta dai libri di Gaetano Savatteri, con titolo “La fabbrica delle stelle”.

Suilema ha finalmente avuto il lavoro a Milano: Saverio si prepara a salutarla, ma il protagonista valuterà se seguirla o meno. Ma ci sarà una novità dirompente che condizionerà la coppia. In più, Saverio ha la possibilità di ottenere un lavoro che proprio non può rifiutare. Gli viene chiesto di fare il “press agent” dalla signora Flaminia De Simone per seguire l’aspirante regista e produttrice, sua sorella Gea.

Makari, anticipazioni e trama della puntata di lunedì 29 marzo

Il film che Saverio deve curare riguarda un Festival Siciliano internazionale, e il protagonista dovrà subito mettersi in viaggio e immergersi in un mondo che non gli appartiene. Tuttavia, si scoprirà che il vero scopo del suo ingaggio non è curare un ufficio stampa, ma fare la guardia del corpo a Gea, tormentata dal suo fidanzato violento.

E la donna, infatti, sarà trovata presto senza vita. La serie tv sta avendo molto successo: sostanzialmente il tema è sempre lo stesso: indagini e delitti, ma stavolta il protagonista non è il solito commissario ma un giornalista che deve sbarcare il lunario. Ambientazioni e temi richiamano con evidenza a Montalbano, ma forse proprio questo è il segreto del successo della nuova serie tv.