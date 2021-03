Uomini e Donne, Gemma Galgani: rifiuto inaspettato e scoppia a piangere

Nuovi sviluppi nelle vicende sentimentali di Gemma Galgani. La dama avrebbe rivisto Nicola Vivarelli, poi sarebbe arrivato un rifiuto

Arrivano le prime anticipazioni sulla prossima puntata di “Uomini e Donne”, che è stata registrata sabato 27 marzo e che dovrebbe contenere diversi colpi di scena. Secondo “Il Vicolo Delle News” la protagonista assoluta è ancora una volta Gemma Galgani. A quanto pare, durante le registrazioni sarebbe successo di tutto, o quasi. La “regina” del trono di Maria De Filippi si è impuntata contro Tina Cepollari: insiste col dire che l’opinionista si sbagliava.

Gemma non avrebbe mai detto di aver avuto un flirt con Walter Chiari. Appurato questo, è sempre Gemma nel mirino: di lei si è parlato anche per un presunto incontro fuori dagli studi con Nicola Vivarelli, uno dei componenti del “parterre” maschile del programma di Canale 5. Tuttavia, i due pur confermando di essersi visti, hanno chiarito che sono soltanto amici.

Gemma Galgani e le lacrime dopo l’ennesimo rifiuto. Cosa è successo

L’occasione dell’incontro sarebbe stato un chiarimento su alcune questioni in sospeso prima della partenza di Nicola. Tuttavia, nello studio ci sarebbe scetticismo su questa presunta “amicizia”. La tronista, infatti, non sarebbe riuscita a nascondere le sue forti emozioni per aver rivisto il giovane. E sempre secondo le indiscrezioni de “Il Vicolo delle News”, l’opera di Gemma non si sarebbe fermata a Nicola.

La donna avrebbe incontrato anche Roberto, il contendente che frequenta Isabella. A quanto pare Gemma si sarebbe detta contenta di questo incontro, ma Roberto avrebbe confermato che tiene a conoscere soltanto Isabella. Solo un’amicizia con Gemma, quindi. Queste parole, però, avrebbero ferito la “regina” del Trono Over. Tanto che Gemma sarebbe scoppiata in lacrime perché stanca di ricevere così tanti rifiuti. Nella puntata in onda scopriremo se le indiscrezioni troveranno conferma.