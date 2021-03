Ascolti tv 28 marzo: vince la Nazionale di calcio in onda su Rai1 conquista il 23.7% di share. I dati Auditel premiano l’Italia

Una serata dominata dall’Italia quella di ieri, domenica 28 marzo 2021. La Nazionale di Roberto Mancini ha vinto la “gara” degli ascolti tv Auditel conquistando il 23.7% di share e mettendo davanti allo schermo 6.394.000 milioni di telespettatori. La partita era contro la Bulgaria, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar.

Una gara che gli azzurri hanno vinto per 2-0 con i gol di Belotti su rigore e Locatelli. Netta la vittoria anche dal punto di vista degli ascolti, con Barbara d’Urso che si difende bene conquistando il secondo posto degli ascolti Auditel. Per il suo “Live – Non è la d’Urso” 2.353.000 milioni di spettatori e uno share del 13.7%. Risultato nel complesso discreto, ma gli ascolti del programma di Canale 5 sono in calo, tanto che ne è stata annunciata la chiusura definitiva a fine stagione.

Auditel domenica 28 marzo 2021: vince la Nazionale, staccati Fazio e la d’Urso

Fabio Fazio con il suo “Che Tempo che Fa” conquista il terzo posto dei dati Auditel. La sua popolare trasmissione di Rai 3 mette davanti al televisore 2.988.000 milioni di spettatori, con uno share dell’11%. Per quel che riguarda le altre reti, su Rai2 la serie tv americana 911 conquista 1.409.000 milioni di telespettatori con uno share del 5.1%. Su Rete 4, il film “Perfetti Sconosciuti” si fa vedere da 1.009.000 milioni di persone, con uno share del 4%.

Italia 1, invece, ha mandato in onda un altro film de “I Pirati dei Caraibi”, raggiungendo 1.518.000 milioni di telespettatori e uno share del 7.3%. Massimo Giletti e il suo “Non è l’Arena” totalizza su LA7 1.538.000 milioni di spettatori, con uno share del 5.8%. Su Tv8 il Motomondiale in Qatar si fa seguire da 862.000 spettatori con share del 3.7%. Infine, sul 9, il film What Women Want-Quello che le donne vogliono, conquista 537.000 spettatori. In questo caso lo share è del 2.3%.