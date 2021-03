In una intervista, Michelle Hunziker si apre e racconta una delle accuse che l’hanno ferita di più in tutti gli anni della sua carriera.

Che le fake news siano pericolose, soprattutto in questi tempi digitali, è ormai assodato.

Spesso, poi, a finire nel mirino sono anche i personaggi famosi che, soprattutto negli anni passati, avevano ben poca maniera per contrastare le notizie false diffuse sul loro conto.

Oggi, in un’intervista al Corriere della Sera, la famosissima conduttrice che a breve tornerà a Striscia la notizia, si è aperta al riguardo.

Michelle Hunziker: “Sono stata bersaglio di un gossip pesante, molto feroce”

Una carriera sempre di fronte ai riflettori che, a breve, la porterà nuovamente alla conduzione di uno dei programmi più amati dagli italiani.

Ma di Michelle Hunziker, conduttrice, modella, attrice e cantante di origine svizzera, famosissima in Italia.

Proprio oggi, lunedì 29 Marzo 2021, Michelle Hunziker tornerà a condurre il programma insieme al suo grande amico, Gerry Scotti, di cui le “mancheranno gli abbracci”.

Insomma, un’ennesima conferma della bravura e della professionalità della presentatrice che, oggi, ha risposto ad alcune domande personali sul Corriere della Sera.

Tra i tanti argomenti, oltre a cercare di conoscere di farsi conoscere meglio, Michelle Hunziker ha deciso di affrontare uno dei momenti più bui di tutta la sua carriera.

Lei, sempre così solare e sorridente, ha innanzitutto chiarito il suo modo di essere:

“Essere solari e positivi non significa non essere profondi. Mi arrabbio, mi intristisco, vivo il dolore e la sofferenza, la malinconia e la nostalgia. Sono come tutti. Nessuno è esente dai tormenti interiori. Però affronto la vita a modo mio, sono affetta da amnesie selettive: le cose brutte le cancello, è la chiave che serve a proteggermi e a salvarmi da tutto quello che la vita mi ha offerto di brutto. Sono così: i ricordi belli li salvo tutti, quelli spiacevoli il mio cervello li elimina“.

Di certo, però, questa sua “capacità” di eludere i brutti ricordi non le ha risparmiato una delle offese più dolorose di tutta la sua carriera.

La setta e le fake news che le hanno rovinato la vita

“Dai 20 ai 30 anni sono stata bersaglio di un gossip molto pesante, molto feroce. Non ero abituata, la vivevo malissimo, mi chiudevo in casa, mi chiedevo se avessero ragione quelli che dicevano che ero una iena ridens. In prima pagina su un giornale titolarono che ero posseduta da Satana, fu la cosa che mi ferì di più, essere trattata come un’indemoniata ai tempi delle streghe medioevali“.

Michelle fa riferimento ad un periodo, nel 2003, quando iniziarono a circolare delle voci sul suo conto.

In particolare, le voci facevano riferimento ad uno dei periodi più bui della vita della conduttrice, quello in cui faceva parte di una setta.

In un libro, edito nel 2017, che si chiama “Una vita apparentemente perfetta“, Michelle Hunziker ha infatti raccontato i cinque anni terribili nei quali è stata “prigioniera” di questa terribile situazione.

Un momento della sua vita nel quale era particolarmente vulnerabile, infatti, Michelle venne avvicinata da una donna (di nome Clelia) che sembrava volerla solo aiutare.

In poco tempo, però, l’aiuto della donna (e della setta) divenne a senso unico: Michelle si allontanò da tutti gli affetti, finendo per vivere una vita di finzione.

Nello stesso periodo, dunque, un giornale italiano attribuì al noto esorcista padre Gabriel Amorth delle parole che indicavano come Michelle fosse vittima di una possessione demoniaca.

La “fake news” dell’epoca (qui vi abbiamo spiegato come riconoscere quelle attuali) colpì duramente Michelle Hunziker.

Negli anni, poi, fortunatamente Michelle è riuscita ad abbandonare la setta ed anche ad incontrare padre Gabriel Amorth, che la benedì.

Insomma, tutto si è risolto per il meglio per la showgirl che, stasera (lunedì 29 Marzo 2021), tornerà sui nostri schermi.

Da dietro il bancone di Striscia la notizia, quindi, sarà in grado di rispondere a nuove, eventuali, falsità: e lo farà direttamente!