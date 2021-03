Michelle Hunziker e Gerry Scotti torneranno a condurre insieme Striscia la Notizia. La coppia è molto affiatata e ha grandi progetti

E’ passato un anno dall’ultima volta insieme, ma Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono più affiatati che mai. I due conduttori tornano a fare coppia fissa e li vedremo di nuovo in tv a partire da lunedì 29 marzo su Canale 5.

Sarà infatti l’ex moglie di Eros Ramazzotti a prendere il posto di Francesca Manzini che aveva accompagnato Gerry alla conduzione di Striscia la Notizia durante il mese di marzo. Il tg satirico di Antonio Ricci punterà ancora sulla showgirl italo-svizzera che vanta già più di mille puntate come presentatrice del programma preserale di Mediaset.

I due, inoltre, saranno ospiti questo pomeriggio negli studi di Verissimo. Insieme a Silvia Toffanin sveleranno alcuni particolari della loro vita privata: Gerry, ad esempio, è da poco diventato nonno.

Michelle Hunziker e Gerry Scotti tra presente e futuro

Michelle Hunziker e Gerry Scotti saranno insieme alla conduzione di Striscia la Notizia fino a giugno, totalizzando ben 240 puntate in coppia. Entrambi sono “cresciuti” sotto la guida di Antonio Ricci, basti pensare che la prima volta di Michelle a Mediaset risale a 24 anni fa, poco dopo la nascita della prima figlia Aurora.

Essendo una coppia molto affiatata, i due erano soliti scambiarsi abbracci in diretta. Ora, a causa delle restrizioni imposte dal Covid, dovranno rinunciarci. “Per me questa distanza è stranissima, io sono molto fisica e Gerry me lo sono sempre coccolato e abbracciato” ha detto la Hunziker; “Per il tipo di rapporto che abbiamo io e Michelle sarà una novità non poterci abbracciare e fare scherzi“, ha aggiunto Gerry in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Oltre alle dichiarazioni sul loro presente, i due conduttori hanno parlato anche del loro futuro in tv. Se Gerry ha ormai fatto un po’ di tutto nel mondo dello spettacolo, Michelle ha ancora in serbo un programma tutto suo: “Lo avevo pensato anni fa, poi sono rimasta incinta delle bimbe ed è stato tutto rimandato”.

Il presentatore ha invece evitato domande su un’eventuale proposta per Sanremo: “Non oso neanche rispondere alla domanda, sennò dicono: ‘Gerry Scotti si candida’ e io non mi candido a niente”.