Napoli: incidente in una stazione. Una persona muore travolta da un camioncino. Un’altra è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale

Grave incidente nella stazione EAV (Ente Autonomo Volturno) di Botteghelle, a Napoli. Gli inquirenti stanno provando a ricostruire la dinamica dell’accaduto, ma pare che un camion della manutenzione sia finito addosso a due persone. Una di queste è morta sul colpo, l’altra è stata trasportata in gravi condizioni all’Ospedale del Mare di Ponticelli.

La persona deceduta è un capostazione, mentre il ferito è un addetto alle pulizie. L’incidente è accaduto ieri sera. Al momento non ci sono aggiornamenti sulla persona ferita. L’unica notizia certa su questa persona è che si trova in ospedale in codice rosso. Pare che sia ancora in pericolo di vita. Nelle prossime ore ci saranno sicuramente degli aggiornamenti sulle sue condizioni.

Napoli: incidente nella stazione EAV: i fatti

Tragedia ieri sera a Napoli. Un camion della manutenzione avrebbe travolto due persone all’interno di una stazione dell’EAV. Una di queste due persone è morta, l’altra è in gravi condizioni e ricoverata in ospedale con codice rosso. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara ma le forze dell’ordine stanno provando a chiarire tutti i passaggi già da alcune ore.

Pare che il camion sia stato lasciato fermo su una strada in salita senza freno a mano. Per questo motivo avrebbe preso velocità e l’impatto sarebbe stato molto forte. Entrambe le persone coinvolte stavano lavorando. Si tratta di un capostazione e di un addetto alle pulizie. La persona defunta è il capostazione. Non si conoscono le sue generalità. L’unica notizia certa è l’età: aveva quarant’anni.

Non si conosce alcun dato, invece, dell’addetto alle pulizie ferite. Alfonso Langella, segretario generale della FIT CISL Campania, ha commentato l’accaduto: “L’incidente che si è verificato nella stazione ferroviaria EAV di Botteghelle ci provoca profonda tristezza e grande preoccupazione. È morta una persona ed un’altra è rimasta gravemente ferita”.

Langella ha aggiunto che i sindacati pretendono chiarezza sull’accaduto ed ha fatto le condoglianze alla famiglia del defunto, chiarendo un punto molto importante: “La sicurezza sul posto di lavoro resta una priorità da garantire. Occorre che tutte le parti si impegnino di più. Tutti i soggetti che hanno competenza in materia di sicurezza devono fare meglio per evitare che accadono tragedie come questa”.

Anche Umberto De Gregorio, presidente dell’EAV, ha voluto esprimere il suo cordoglio nei confronti della famiglia del capostazione deceduto nell’incidente. “Per quel che vale non lasceremo senza sostegno materiale la famiglia. Adesso ogni parola sarebbe fuori luogo.”, ha dichiarato De Gregorio alla stampa locale.

La stazione EAV della Circumvesuviana di Botteghelle si trova nella periferia di Napoli. La Circumvesuviana è una tratta storica, conosciuta da tutti coloro che abitano in Campania. Questa tratta, infatti, collega il capoluogo partenopeo con il resto della regione ed è molto utilizzata dai pendolari. Da decenni, studenti e lavoratori si recano a Napoli o raggiungono la provincia grazie ai treni della Circumvesuviana.

Le tratte hanno tre capolinea: Baiano, Sorrento e Sarno. La fermata Botteghelle è l’ultima del comune di Napoli e per questo è interessata da più tratte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EnteAutonomoVolturno (@eav_official)