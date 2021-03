Questa sera torna l’appuntamento serale con Amici 20. Tante sfide a squadre e due ospiti graditi per la seconda puntata del talent show

Tutto pronto per il secondo appuntamento serale con Amici 20, il talent show di Mediaset condotto da Maria De Filippi. La puntata, che come di consueto è stata registrata in settimana, andrà in onda stasera su Canale 5 a partire dalle 21.20.

Emanuele Filiberto di Savoia, Stefano De Martino e Stash dei The Kolors saranno chiamati ancora una volta ad esprimere il loro giudizio sulle performance degli artisti e delle tre squadre che si sfideranno per stabilire chi riuscirà ad evitare l’eliminazione.

Anche in questa seconda puntata, visto il successo della prima, ci saranno come ospiti Pio e Amedeo. Il duo comico pugliese come sempre ci regalerà risate e battute a non finire, anche se come spesso capita le loro parole portano a far infastidire alcune persone del mondo dello spettacolo: Belen è solo l’ultima della lista.

Amici 20 seconda puntata: gli ospiti e le anticipazioni sulle sfide

Altro ospite della seconda puntata serale di Amici 20 è il cantante Irama, che ha raggiunto la fama ed il successo proprio dopo aver partecipato al programma di Maria De Filippi.

Irama canterà il suo brano “La genesi del mio colore” con il quale ha partecipato a Sanremo a distanza: ricorderete infatti che, a causa della positività al covid di un membro del suo staff, l’artista non è potuto salire sul palco dell’Ariston e alla fine si è optato per mandare in onda un video delle sue prove.

Per quanto riguarda la gara in se, le squadre che si sfideranno stasera saranno così composte:

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano: Deddy (cantante), Enula (cantante), Leonardo (cantante), Sangiovanni (cantante), Serena (ballerina), Tommaso (ballerino).

Deddy (cantante), Enula (cantante), Leonardo (cantante), Sangiovanni (cantante), Serena (ballerina), Tommaso (ballerino). Arisa e Lorella Cuccarini: Alessandro (ballerino), Ibla (cantante), Martina (ballerina), Raffaele (cantante), Rosa (ballerina), Tancredi (cantante).

Alessandro (ballerino), Ibla (cantante), Martina (ballerina), Raffaele (cantante), Rosa (ballerina), Tancredi (cantante). Anna Pettinelli e Veronica Peparini: Aka7even (cantante), Giulia (ballerina), Samuele (ballerino).

Anche nella seconda puntata vedremo tre manches: chi perderà la prima sarà direttamente eliminato, mentre i due concorrenti perdenti delle altre due andranno al ballottaggio e scopriranno il verdetto soltanto quando rientreranno nella casa che li ospita.