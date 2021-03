Una reazione esemplare quella della bellissima show girl che ha risposto a tono ed in modo molto singolare per quanto accaduto. C’entra Stefano de Martino.

A quanto pare l’avvenimento di ieri è stato alquanto increscioso e poco apprezzato sia dal pubblico che dalla stessa show girl. Ma cosa può esserci stato di così pesante da spingerla ad una reazione via web?

La bella show girl e conduttrice televisiva, che proprio di recente abbiamo visto in splendida forma a “C’è posta per te” a dare consigli di natura amorosa a Luciana Littizzetto assieme a Gemma Galgani ed alla coppia formata da Andreas Muller e Veronica Peparini, si mostra sempre più intollerante alle battute gratuite e di dubbio gusto.

Insomma, Belen Rodriguez è una show girl di tutto rispetto che proprio non ha bisogno di mandarle a dire.

Belen Rodriguez contro Pio ed Amedeo? la reazione sul web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Ebbene sì proprio questa saponetta sarebbe la risposta che Belen avrebbe dedicato a Pio ed Amedeo dopo le pessime battute che quest’ultimi avrebbero dedicato a lei parlando con Stefano De Martino.

Nel primo appuntamento con il serale di Amici, i due comici hanno dedicato un linguaggio abbastanza forte al conduttore e showman Stefano De Martino, ironizzando sia sul fatto che non sarà lui a diventare padre della bimba che Belen partorirà prossimamente sia sulla relazione tra la Rodriguez ed Antonino Spinalbese:

“Ah non è suo? Non eri tu nella fotografia? – dice il duo ironizzando – Belen se li prende tutti uguali, non capisco. Lei li prende li attacca alle orecchie e si fidanza. Come l’hai presa? Tutto a posto? Come si chiama? Antonio Spinacina? Ma state in buoni rapporti?”

Frasi non particolarmente apprezzate e che hanno portato Stefano ad un volto abbastanza imbarazzato. Lo showman ha evitato accuratamente di rispondere a tali affermazioni proprio per non incorrere in dinamiche fastidiose fra lui ed il padre del suo bellissimo figlio.

Belen, a quanto parrebbe, ha notato il tutto e non ha per niente apprezzato se vogliamo basarci su questo che ha detto. Al pubblico l’ardua sentenza.