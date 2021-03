Chi non conosce Ferzan Özpetek, tra i registi più famosi al mondo, nato ad Instabul ma naturalizzato italiano? Ecco di cosa si sta occupando.

Ha diretto alcuni dei film più belli che abbiamo mai visto ed ha decisamente rivoluzionato l’approccio del cinema italiano.

Di chi parliamo? Ma di uno dei registi più famosi del mondo, con un cognome decisamente difficile da pronunciare ma che ama l’Italia (ricambiatissimo).

Ecco di che cosa si sta occupando ora, tra spot con Claudia Gerini e Can Yaman e festival cinematografici.

Ferzan Özpetek: lo spot con Can Yaman e Claudia Gerini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

Di qualche giorno fa la foto galeotta che avrebbe svelato di cosa si sta occupando Ferzan Özpetek in questo momento.

Il famosissimo regista, infatti, non ci ha regalato solo film eccezionali come Le fate ignoranti, Saturno contro, Un giorno perfetto, Rosso Istanbul, Mine Vaganti, Napoli Velata e La finestra di fronte.

Nel suo “arco” infatti il regista turco (naturalizzato italiano) ha anche altre “frecce”.

Parliamo, infatti, della regia di uno spot decisamente famoso, girato per la pasta De Cecco che vedeva come protagonisti Can Yaman (che ormai sembra essere ad un passo dalle nozze) e Claudia Gerini.

Adesso, a quanto pare, la “troupe” si è riunita per creare un sequel: per girare questo spot, infatti, Fernan Özpetek si è preso una pausa da un lavoro decisamente importante.

Come riporta anche il sito Ciak, infatti, il regista sarebbe occupato con una le riprendere della serie di Starz Le Fate Ignoranti.

La lavorazione, in questo momento, è nella fase più frenetica, quella di pre-produzione e casting.

Ma Özpetek è occupato sul set dello spot!

Le indiscrezioni vorrebbero che tra le attrici protagoniste ci siano le famosissime Cristiana Capotondi, Ambra Angiolini e Paola Minaccioni.

Visto che non ci sono ancora conferme ufficiali, possiamo solo consolarci nell’attesa spulciando i profili del nostro attore turco preferito e di Claudia Gerini!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Gerini (@geriniclaudia)

Chi è il compagno di Ferzan Özpetek: Simone Pontesilli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ferzan Ozpetek (@ferzanozpetek)

Dopo quattordici anni di relazione, Ferzan Özpetek e Simone Pontesilli si sono uniti in una cerimonia civile celebrata il 27 Settembre 2016 a Roma.

I due, che si sono conosciuti nei primi anni 2000, si sono decisamente trovati: la loro relazione è un modello di discrezione e su Simone si sa veramente pochissimo.

Quello che è certo è che Simone è sempre presente per Ferzan: durante le premiazioni e le cerimonie, appare sempre al fianco del regista.

I due, poi, mostrano decisamente poco della loro vita privata sui social: qualche foto con dediche bellissime ma senza nessuna ostentazione.

Il bello è che, per quanto la loro relazione sia stata ufficializzata proprio in Campidoglio (con una cerimonia blindatissima, con presenti solo poche persone), Ferzan ha chiesto di non essere chiamato marito.

In una lunga intervista rilasciata all’Huffington Post, infatti, il famoso regista avrebbe dichiarato:

“Sposato non è esatto: non c’è il matrimonio in Italia. Detesto quando mi dicono ‘suo marito’. […] Io non ho un marito, ma un compagno di vita, un compagno di viaggio“.

Insomma, di certo la dichiarazione è forte ma ha un suo fondamento.

Un modo per parlare di inclusione ed accendere i riflettori su una questione che spesso viene ignorata e ridimensionata.

Per i due, comunque, sembra che l’unione civile abbia coronato un sogno: il loro amore, almeno da quel poco che possiamo vedere su Instagram, è più forte che mai!