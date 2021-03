Stasera comincia la fase finale di Amici 20 con la prima puntata in diretta serale. Ecco tutto quello che succederà sabato 20 marzo

Stasera, sabato 20 marzo 2021, torna in diretta Amici 20 con la prima puntata del serale. Il talent show di Maria De Filippi è pronto quindi per prendere il posto di “C’è posta per te”, terminato per questa stagione la scorsa settimana.

Ora in campo scenderanno cantanti, ballerini ed artisti per intrattenere i telespettatori ma soprattutto per sfidarsi colpo su colpo e cercare di vincere la ventesima edizione del reality che ha reso famosi moltissimi personaggi, basti pensare all’ultima edizione di Sanremo.

Al fianco di Maria De Filippi, per questa fase finale, ci saranno tre giudici esterni d’eccezione: Emanuele Filiberto, Stash ed il confermatissimo Stefano De Martino che, terminato il suo programma “Stasera tutto è possibile” è tornato in Mediaset per partecipare allo show che lo ha lanciato.

Amici 20, le anticipazioni della prima puntata

Il programma come sapete è già partito da un po’ di tempo ed oltre alle dirette del sabato sera ci saranno due appuntamenti quotidiani per accompagnare le prove e le vicende dei concorrenti: gli approfondimenti andranno in onda su Canale 5 alle ore 16:10 e su Italia 1 alle ore 19.

Alla fase finale del programma si sono qualificati in totale 17 allievi che sono stati suddivisi in tre squadre e che si sfideranno per 9 settimane consecutive fino ad arrivare all’ultima puntata. Ecco l’elenco completo delle squadre con i rispettivi insegnanti:

Celentano/Zerbi (i cantanti Sangiovanni, Esa, Leonardo, Deddy ed Enula e i ballerini Tommaso e Serena)

(i cantanti Sangiovanni, Esa, Leonardo, Deddy ed Enula e i ballerini Tommaso e Serena) Arisa/Cuccarini (i cantanti Tancredi, Raffaele, Gaia e Ibla e i ballerini Rosa, Martina e Alessandro)

(i cantanti Tancredi, Raffaele, Gaia e Ibla e i ballerini Rosa, Martina e Alessandro) Pettinelli/Peparini (il cantante Aka7even e i ballerini Giulia e Samuele)

La coreografia di queste puntate serali sarà curata dal maestro francese Stephane Jarny: per lui sarà la prima esperienza lavorativa in Italia.

La puntata di Amici 20 che andrà in onda stasera sabato 20 marzo è stata registrata giovedì scorso e quindi in rete già si conosce l’esito delle sfide. Preferiamo non darvi troppi spoiler e lasciarvi gustare la diretta, ma vi possiamo anticipare che ci sono state due eliminazioni e che l’artista più votata da casa è stata una ballerina.