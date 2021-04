Tommaso Zorzi quanto guadagna? Ecco tutto quello che c’è da sapere sui profitti del giovane influencer seguito da 1,8 milioni di follower e vincitore del Grande Fratello Vip

Tommaso Zorzi è diventato uno dei volti più noti dopo la partecipazione e vittoria del montepremio di 100mila euro al reality show Grande Fratello Vip, ma aveva già fatto molte apparizioni in tv. Vediamo insieme come è nato e quanto ha guadagnato nel corso della sua vita professionale.

L’influencer nasce a Milano da una famiglia benestante, ha frequentato le scuole più importanti d’Italia ( compagno di classe di Aurora Ramazzotti) per poi trasferirsi a Londra (nella casa di proprità della famiglia!!) dove si è laureato in Economia e Business Management.

La sua prima apparizione è a Riccanza, programma incentrato sulla storia di ragazzi ricchi che fanno vedere la loro vita e ciò che gli piace fare. L’influencer mostra l’appartamento in cui vive in affitto e si trova nell’esclusivo palazzo di Milano, nel Bosco Verticale, dove gli affitti arrivano anche a 15 mila euro al metro quadro. Tommaso ha sempre voluto sottolineare che non è un “figlio di papà” ma che ha voluto partecipare al reality solo per divertimento.

Tommaso Zorzi: l’inizio della sua carriera

Dopo questa esperienza partecipa anche a Pechino Express, Dance Dance e incide la sua prima canzone “Se mi lasci non vale” insieme a Donatella Rettore. Co-presenta anche il pre-show della Pupa e il Secchione insieme a Giulia Salemi.

L’influencer non si occupa solo della televisione e della sua pagina social, ma lavora anche in campi totalmente diversi, ad esempio nell’editoria facendo uscire il suo libro “Siamo tutti bravi con i fidanzati deli altri” che con 5280 copie vendute solo la prima settimana è stato il 3° libro più letto nella Narrativa italiana e 9° nella classifica complessiva.

Il personaggio televisivo Tommaso Zorzi, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia annuncia di essere diventato amministratore delegato della sua newco “House of Talent” e si occuperà di sviluppare progetti, contenuti televisivi e iniziative nel mondo dello spettacolo.

In questa holding entreranno la holding The Hundred e il venture capitalist Leonardo Bongiorno, figlio minore di Mike Bongiorno. Il capitale investito servirà a sponsorizzare i progetti televisivi di Tommaso Zorzi che ha ceduto alla newco tutti i diritti dei suoi lavori e della sua immagine.

Tommaso Zorzi prima del Grande Fratello Vip

Entrando nella casa del Grande Fratello Vip, Tommaso ha diritto ad un guadagno come tutti gli altri partecipanti, ma la somma non è uguale per tutti. Leggendo sui social si pensa che l’ammontare del profitto del ragazzo a settimana sia di 30.000 euro, ma considerando la notorietà e la fila di persone che lo seguono, il cachet è probabilmente molto più alto. Si mormora che Tommaso sia il concorrente del GF VIp più pagato della storia del reality

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tommaso Zorzi (@tommasozorzi)

Esce dalla casa come vincitore ufficiale e con le tasche piene: il monte premi è di 100mila euro. La regola del programma vuole che metà dei soldi guadagnati dal vincitore vengano devoluti in beneficienza, ma Tommaso decide di dare tutto il guadagno a RSA dove si occupano di anziani in ricordo dei suoi nonni purtroppo non più vivi.

L’ultima trovata di Tommaso Zorzi è stata quella di creare una propria linea di sex toys, chiamata Tommyland in collaborazione con Secret Case. Una parte del guadagno verrà devoluta alla ricerca e prevenzione dell’HIV.

Tommaso Zorzi dopo il GF Vip

Adesso si sta dedicando all’Isola dei Famosi 2021 come opinionista insieme a Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini. Non sappiamo quanto sia il cachet di Tommaso, ma voci rivelano che potrebbe essere l’opinionista che guadagna di più. Essendo che Elettra Lamborghini guadagna 25mila euro a settimana, il nostro influencer porterà a casa sicuramente un bel gruzzoletto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Uscito dalla Casa del GF VIP, Tommaso Zorzi ha invaso le case degli italiani con presenze quotidiane nel piccolo schermo. Dalla poltrona, ormai fissa, del Maurizio Costanzo Show alle comparsate a Verissimo, con la collega dell’isola Elettra Lamborghini, a gli scherzi de le Iene – con annessa partecipazione in studio al fianco della coppia Marcuzzi-Savino con tanto di divisa ufficiale – sono state poche le sere libere per l’influencer.

L’ultima trovata di Tommaso Zorzi è stata quella di creare una propria linea di sex toys, chiamata Tommyland in collaborazione con Secret Case. Una parte del guadagno verrà devoluta alla ricerca e prevenzione dell’HIV.

Tommaso Zorzi è un ragazzo spumeggiante e possiede un’ironia molto tagliente; nonostante sia descritto da tutti come cinico, in realtà ha un cuore d’oro ed è per questo che quando ha potuto ha sempre cercato di finanziare società che si battono per gli stessi prìncipi che stanno a cuore al nostro giovane influencer.