Nato nel 2010 (e già questo dovrebbe bastare) attore di TV e cinema, una menzione ai Nastri d’Argento 2020: ecco chi è Federico Ielapi.

Che non si dica più che le nuove generazioni non hanno né arte né parte!

A soli 12 anni, infatti, il giovanissimo “Pinocchio” di Matteo Garrone è già un attore decisamente affermato e riconosciuto ed ha in abbondanza di entrambi.

Scopriamo insieme chi è l’attore classe 2010 che ha conquistato il cinema italiano.

Federico Ielapi: ecco i primi passi del giovane attore italiano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Skuola.net (@skuolanet)

“Io da grande voglio fare il posto fisso!”

Forse ricorderete questa celebre battuta che è entrata ormai a far parte del gergo quotidiano e che è stata proferita, per la prima volta, nel film di Checco Zalone, Quo Vado?

Il giovanissimo attore che interpreta Checco da piccolo è proprio Federico Ielapi, bambino prodigio e professionista (anche se ci sembra “presto” dobbiamo proprio dirlo) veramente talentuoso.

Federico, nato il 12 Luglio del 2010, ha infatti al suo attivo una carriera veramente invidiabile.

Dopo aver esordito al cinema nel 2016 con Quo Vado? di Gennaro Nunziante, Federico ha recitato anche nel film del 2018 Moschettieri del Re – La penultima missione sotto la direzione di Giovanni Veronesi.

Accanto a lui, in questo film, ci sono star come Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini e Pierfrancesco Favino.

Sempre nel 2018, poi, Federico ha raggiunto anche la TV recitando come Cosimo Farina nella famosissima fiction Don Matteo. Il ruolo (un bambino che assiste alla morte della madre) è decisamente d’impatto e richiede un talento non da poco.

Federico prosegue la sua carriera televisiva recitando in alcuni spot per Italo Treno insieme all’attore Francesco Pannofino e torna al cinema nel 2019 con due film.

Il primo si chiama Brave Ragazze, per la regia di Michela Andreozzi: Federico vi recita il ruolo di Francesco. Il secondo, invece, è il chiacchieratissimo Pinocchio di Matteo Garrone, candidato addirittura agli Oscar.

Da poco ha finito le riprese di Tutti per ‘1-1 per tutti’, nel quale il giovanissimo Federico Ielapi ha vestito i panni di ‘Uno’. Il sequel che racconta la storia dei tre moschettieri ormai anziani, diretto da Giovanni Veronese.

Pinocchio di Matteo Garrone: Federico nei panni del famoso burattino

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDERICO IELAPI✌️ (@federico_ielapi)

Il film tratto dalla famosissima storia del burattino di legno, diretto da Matteo Garrone, ha come protagonista proprio Federico Ielapi. Il giovane attore ha ottenuto una menzione speciale al Premio Guglielmo Biraghi (premio istituito nel 2001 per tutti i giovani attori che si distinguono nel loro ambiente) durante le premiazioni Nastro d’argento del 2020.

La pellicola è stata nominata agli Oscar ed ha iniziato il suo “viaggio” oltralpe nel Novembre 2020. Federico Ielapi, che ha recitato accanto a personaggi come Roberto Benigni, Gigi Proietti Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini e Matilda De Angelis, si è doppiato da solo nella versione inglese del film.

Federico ha raggiunto anche grazie a questo ruolo una popolarità incredibile.

Il suo profilo Instagram ha 25mila follower con i quali il giovane attore interagisce spesso e volentieri. Il profilo è gestito dalla famiglia mentre, invece la sua pagina ufficiale Facebook viene seguita dal suo staff.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDERICO IELAPI✌️ (@federico_ielapi)

Federico ama condividere con i suoi fan i suoi interessi ed i suoi sogni.

Tra i suoi hobby troviamo la passione per andare a cavallo e sullo snowboard. Giovanissimo com’è sa già che vorrebbe visitare Los Angeles e realizzare un film interamente in inglese. Insomma, si tratta di un vero e proprio talento in erba: dove lo vedremo la prossima volta?