“Storie Italiane”, deciso il prolungamento: ecco fino a quando andrà in onda

“Storie italiane”, Eleonora Daniele prolunga la conduzione: in onda fino al 25 giugno. Deciso il prolungamento della popolare trasmissione

Una buona notizia per tutti i telespettatori di “Storie Italiane”, il programma di Rai 2 che sta riscuotendo sempre maggior successo. La trasmissione condotta da Eleonora Daniele, infatti, sarà prolungata fino al 25 giugno. Praticamente, si andrà in onda fin quasi all’estate inoltrata. Una bella notizia per tutti gli affezionati e un’affermazione per la conduttrice, sempre più apprezzata dal pubblico della Rai.

“Storie Italiane”, quindi, andrà avanti fino al 25 giugno. Si tratta di uno dei programmi di “daytime” più seguito, che spesso e volentieri supera il milione di telespettatori. Risultati ottimi, soprattutto se si pensa all’accesa concorrenza di Mattino 5 su Canale 5. Inizialmente, la chiusura della stagione del programma era prevista per il 28 maggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Daniele Official (@eleonora_daniele_official)

“Storie Italiane” su Rai 2 non si ferma: decisa la nuova data di chiusura

Ma la Rai ha deciso di andare avanti, di fatto, per un altro mese. Chiusura al 25 giugno, con “Storie Italiane” che diventa uno dei programmi più longevi di questa stagione. Sempre più apprezzata la conduttrice Eleonora Daniele, che colpisce il pubblico per la sua bravura e sensibilità. Ex concorrente del Grande Fratello, la donna il 17 febbraio del 2015 è stata colpita da un grave lutto.

Il fratello Luigi, affetto da autismo, morì ad appena 44 anni a Padova. Eleonora Daniele ha sposato nel settembre del 2019 l’imprenditore Giulio Tassoni, col quale era fidanzata da ben 16 anni. Dal loro matrimonio è nata una figlia, nata il 25 maggio del 2020, che si chiama Carlotta.