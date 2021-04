Eleonora Daniele a Storie Italiane: “Molti spettatori arrabbiati per ciò che è successo nel programma russo sul caso Denise Pipitone”

Il caso di Denise Pipitone sembra risorto dal nulla e ha catturato l’attenzione degli italiani in questi primi giorni di aprile. Ieri si è scoperta la verità sull’identità di Olesya Rostova, la ragazza russa che diceva di essere la figlia di Piera Maggio, scomparsa nel 2004 in Sicilia. La presunta Denise sosteneva di essere stata abbandonata in orfanotrofio all’età di 4 anni, la stessa in cui la piccola scomparve nel nulla. E anche di essere in cerca della sua famiglia. L’età e la tempistica coincide, e in effetti c’era anche una notevole somiglianza tra la ragazza e Piera Maggio.

Tuttavia, molti elementi non hanno convinto il legale della famiglia Maggio, che prima dell’esame del DNA (che sarebbe la prova finale) ha richiesto un semplice esame del gruppo sanguigno per verificare se fosse quello di Denise. La madre Piera conserva tutte queste informazioni, e in caso di ritrovamento non potranno esserci dubbi. Tuttavia l’esame del sangue ha dato esito negativo: Olesya non è Denise. Somiglianza fisica ed età non possono bastare, naturalmente. Si è occupata della vicenda anche “Storie Italiane”, la trasmissione di Rai 2 condotta da Eleonora Daniele.

♡ Ci abbiamo sperato senza mai perdere quella sana lucidità che dall’inizio della segnalazione abbiamo avuto, l’esser… Pubblicato da Piera Maggio su Mercoledì 7 aprile 2021

Denise Pipitone, il messaggio di Piera Maggio dopo la verità sulla ragazza russa

La presentatrice ha preso le difese dei telespettatori italiani, che si sono arrabbiati per come è stata gestita la vicenda. In particolare, l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, è intervenuto in collegamento. Ha fatto capire come il tutto sia stata una manovra mediatica per creare attenzione intorno alla ragazza russa. Ma si è anche ribadito come la storia di Denise sia entrata nel cuore di tutti gli italiani. Anche Eleonora Daniele ha spiegato come Denise, ormai, è come se fosse figlia di ogni italiano.

In trasmissione è stato letto il messaggio che Piera Maggio ha pubblicato sui social: “Ci abbiamo sperato senza mai perdere la lucidità che abbiamo avuto da quando è arrivata la segnalazione. Continueremo la nostra battaglia come abbiamo sempre fatto in questi anni. Ringraziamo tutti per l’affetto che ci è stato dimostrato”. Questo il messaggio di Piera Maggio che condivide con il papà di Denise, Pietro Pulizzi. L’avvocato della famiglia ha annunciato che aprirà una rogatoria internazionale per chiedere ulteriori accertamenti su Olesya, in particolare per sapere se fosse già a conoscenza di non essere Denise prima degli esami richiesti.