Ascolti tv Auditel, crolla ancora “Game of Games” con Simona Ventura. Ottimi ascolti, invece, per “Chi l’ha Visto” e “Svegliati Amore mio”

Esce male dalla serata Auditel Simona Ventura. I dati degli ascolti tv Auditel di mercoledì 7 aprile certificano il flop del suo “Game of Games”, il nuovo programma di Rai 2 basato su un format straniero. La trasmissione con la simpatica presentatrice sta facendo molta fatica: in tre puntate si è passati da un già modesto 5.1% di share al misero 3.7% di ieri, con la fetta di pubblico che è scesa sotto la soglia psicologica del milione di telespettatori.

Per il programma di Simona Ventura ieri ci sono stati appena 915.000 spettatori. Nella prima puntata, lo show aveva preso 1.267.000 spettatori. Segno che c’è qualcosa che non va, a partire dalla scelta del cast e alla formula che forse non è del tutto indovinata. A punire ulteriormente gli ascolti di “Game Of Games” ci pensa il solito “Chi l’ha visto”.

Lo storico programma, condotto da Federica Sciarelli, ha riesumato da qualche settimana il caso Denise Pipitone. Ieri sera la verità sull’identità della ragazza che diceva di essere la figlia di Piera Maggio. Un evento che ha portato davanti allo schermo ben 3.137.000 telespettatori con il 13,8% di share. Risultati molto alti. Ma è andato bene anche “Svegliati Amore Mio”, la serie tv con Sabrina Ferilli in onda su Canale 5.

Anche in questo caso il risultato degli ascolti è stato positivo: percentuale del 15.2% di share e 3.543.000 telespettatori. La fiction della rete ammiraglia del Biscione ha, così, vinto la serata degli ascolti. Il film “Modalità Aereo” su Rai ha conquistato 3.375.000 spettatori pari al 13.4%, mentre su Rete 4 la prima puntata di “Zona Bianca” ottiene 788.000 spettatori con il 3.8% di share.