Lutto per il cantautore Calcutta: è morta la madre, aveva appena 58 anni

Lutto per il cantautore Calcutta, è morta la madre Donatella Galeotti: aveva appena 58 anni. La donna era stata ricoverata pochi giorni fa

Lutto per il noto cantautore Calcutta, che è il nome d’arte di Edoardo D’Erme. Grave perdita per l’artista, che ha visto spegnersi a soli 58 anni la madre, Donatella Galeotti. La donna era stata ricoverata martedì sera al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Aveva dei forti dolori alla testa: le cure sono state inutili, perché è deceduta poche ore dopo il ricovero in ospedale. Non sono state rese note le cause della morte, ma si tratta di un malore improvviso, visto che la donna risultava essere in buone condizioni di salute.

La madre di Calcutta era un’insegnante al liceo Alessandro Manzoni di Latina. Donatella Galeotti era anche attrice di teatro, seppur lo faceva più che altro per divertimento. La donna, molto conosciuta nella zona (che è anche quella di origine del cantautore) era apprezzata da tutti e non solo per essere la madre di Calcutta.

Tra l’altro, il cantautore era stato pochi giorni fa a casa dei genitori per trascorrere con loro le vacanze di Pasqua. Una festività in famiglia che purtroppo si è rivelata essere l’ultima occasione per vedere la madre, morta molto giovane e per un malore improvviso.