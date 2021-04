L’Isola dei Famosi stasera non andrà in onda, ma il reality continua a regalare sorprese: ecco chi sono i quattro nuovi naufraghi

L’Isola dei Famosi prosegue tra polemiche e colpi di scena. L’ultimo in ordine di tempo a finire al centro delle polemiche è stato lo youtuber Awed per una frase “scomoda” rivolta nei confronti di Fariba, la madre di Giulia Salemi.

Il programma per ora ha fatto registrare alti e bassi negli ascolti e questa sera non andrà in onda, anche se il motivo non è relativo ad uno share negativo. Ilary Blasi, insieme agli autori, continua a scegliere nuovi ingressi per mantenere il reality su degli standard alti e anche questa settimana arriveranno nuovi naufraghi in Honduras. Scopriamo insieme chi sono.

Isola dei famosi, ecco i nuovi concorrenti

Saranno in quattro a fare il loro ingresso nel reality a tema survivor di Canale 5. La prima sarà, come avete intuito dalla foto, Manuela Ferrera. L’ex meteorina di Rete 4 ha fatto parlare molto di se in ambito gossip a causa di un presunto flirt con Cristiano Ronaldo. Famosissima inoltre una sua rivelazione in merito alle avanches ricevute dall’attaccante ex Napoli e Juve Gonzalo Higuain.

Insieme alla bella Manuela troviamo altre due donne davvero mozzafiato: parliamo di Rosaria Cannavò ed Emanuela Tittocchia, già annunciata come partecipante qualche settimana fa ma poi scalzata dalla concorrenza di Isolde Kostner.

Per finire il quarto naufrago in arrivo in Honduras sarà l’attore e modello Ludovico Vacchelli. Riusciranno questi quattro nomi a risollevare gli ascolti dell’Isola dei Famosi? Ai posteri l’ardua sentenza.