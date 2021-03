I nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi stanno arrivando: ecco quali sono i nomi dei prossimi naufraghi che vedremo sull’Isola.

Come c’era da aspettarsi, il famoso reality show ambientato in Honduras sta decisamente facendo il pieno di ascolti.

Tra prove, polemiche, infortuni e defezioni, lo show (di cui vedremo andare in onda stasera, lunedì 29 Marzo 2021, la quinta puntata) procede a gonfie vele.

Delle indiscrezioni, però, riportano l’arrivo di alcuni nuovi concorrenti: scopriamo insieme di chi potrebbe trattarsi.

Nuovi concorrenti Isola dei Famosi: ecco i possibili nomi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emanuela Tittocchia (@emanuela_tittocchia)

L’Isola dei Famosi continua a rimanere al centro di critiche e polemiche.

Tra gli spoiler fatti da Tommaso Zorzi e gli infortuni che potrebbero decimare la rosa dei concorrenti (stasera sapremo cosa succederà a Paul Gascoigne data la sua situazione), la situazione sull’isola non potrebbe essere più esplosiva.

A complicare il tutto, a quanto pare, ci si metterà anche l’arrivo di nuovi concorrenti, pronti a rovinare i delicati equilibri tra i partecipanti e mettersi alla prova sull’Isola.

Di certo, per ora, non c’è ancora nulla: tutti i partecipanti, infatti, devono sottoporsi a delle visite mediche che decreteranno (o meno) la possibilità di andare sull’Isola dei Famosi.

Secondo GossipETv, a quanto pare, ci saranno addirittura quattro o cinque nuovi concorrenti, che potrebbero arrivare nelle prossime settimane.

Uno dei nomi più quotati, svelato da Riccardo Signoretti, che è il direttore dei settimanali Nuovo e Nuovo Tv, sarebbe quello di Emanuela Tittocchia.

L’attrice, uno dei volti più conosciuti della fiction CentoVetrine, non è nuova al gioco dei reality.

Anni fa partecipò a La Talpa, dove divenne estremamente famosa per aver lasciato in diretta il compagno del tempo, Fabio Testi.

La sua partecipazione al reality, nel 2008, non andò oltre la prima puntata: possiamo aspettarci di vederla più a lungo sulle spiagge dell’Honduras?

Solo il referto delle visite mediche ci svelerà se e quando sarà possibile vederla… in gioco!

L’altro possibile naufrago: Giorgio Manetti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgio Manetti (@giorgio56manetti)

“Hello Dolly! In attesa…”

Questa è la didascalia sotto il post di Giorgio Manetti che avrebbe fatto accendere la curiosità di molti affezionati.

Uno dei commenti sotto la foto, infatti, chiede a Giorgio: “Dai, facci sapere cosa bolle in pentola!”.

Lui, però, risponde pacato: “Presto…”.

Il post è di due giorni fa: che sia un indizio?

Anche Giorgio Manetti, infatti, sembra essere uno dei possibili nuovi naufraghi che potremo vedere sull’Isola.

Il volto dell’ex partecipante di Uomini e Donne avrebbe svelato in passato di non essere riuscito nemmeno a partecipare ai provini per l’Isola dei Famosi ed avrebbe denunciato, sempre secondo GossipETv, una specie di complotto non meglio specificato.

A quanto pare, però, il suo nome è ancora in lista per essere uno dei partecipanti alla trasmissione: chissà se stasera scopriremo qualcosa di nuovo?