Domenica In, non solo Maria Teresa Ruta: nelle ultime ore anche un’altra famosa conduttrice punta alla conduzione

Maria Teresa Ruta, celebre conduttrice che ha partecipato fino a poche settimane fa al GF VIP 5, aveva dichiarato proprio nella famosa casa di Cinecittà che il suo sogno era quello di condurre Domenica In, dicendo “Vorrei fare Domenica in di Mara Venier, ma finché c’è Mara Venier”, facendo capire che sarebbe stato difficile soffiarle il posto. La Ruta, però, pare che aveva riscontrato il favore di alcune persone dei piani alti dopo ciò che aveva detto. A questa dichiarazione, la Venier aveva risposto “Me sa che c’è la fila! Ti adoro” , lasciando intendere alla Ruta che non è l’unica che aspira a prendere il suo posto a Domenica In.

Domenica In, una conduttrice di Rai 2 sognerebbe la conduzione

La conduzione di Domenica In, famoso programma che va in onda la domenica pomeriggio su Rai 1, è da sempre molto ambito da diverse conduttrici. Nelle ultime ore, è stata Bianca Guaccero, attuale conduttrice di Detto Fatto, a strizzare l’occhio a Domenica In.

Infatti, l’attrice e conduttrice originaria di Bitonto ha detto durante il suo programma che, anche se sta bene a Detto Fatto, in futuro se si presentasse l’occasione di condurre Domenica In, la accetterebbe ben volentieri perché rappresenterebbe un upgrade nella sua carriera.

Domenica In, Mara Venier lascia?

Qualche settimana fa, Mara Venier aveva dichiarato che voleva lasciare Domenica In per dedicarsi ad altro, suscitando appunto i desideri di molte conduttrici come Maria Teresa Ruta. Ciò aveva fatto trapelare diversi nomi, come Francesca Fialdini, ma soprattutto Antonella Clerici. Infatti, Maurizio Costanzo aveva scritto che “Antonella Clerici ha tutte le carte in regola per sostituire la sua collega”.

Però, Mara Venier ultimamente ha fatto dietrofront, dicendo di voler invece rimanere a Domenica In dato che si trova molto bene, infrangendo momentaneamente i sogni di molte showgirl. Non ci resta che vedere per quanto tempo rimarrà la padrona di casa di Domenica In, Mara Venier, e chi eventualmente la sostituirà nei prossimi anni.