Domenica In, gli ospiti di domenica 28 marzo: Belen e Orietta Berti. Mara Venier accoglie il sottosegretario Sileri e il professor Vaia

Tutto pronto per un altro appuntamento di Domenica In: la popolare trasmissione condotta da Mara Venier è arrivata alla sua 29esima puntata. Come sempre appuntamento alle 14 su Rai 1. Anche oggi, domenica 28 marzo, una ricca scaletta e tanti ospiti che si alterneranno negli studi “Fabrizio Frizzi” a Roma.

Si comincerà con il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, per fare il punto sui vaccini e l’accelerazione impressa dal governo. Se ne parlerà anche con il professore Francesco Vaia, Direttore Sanitario dell’Istituto “Spallanzani” di Roma. Anche con lui si farà il punto della situazione sulla campagna vaccinale, parlando in particolare del siero italiano in produzione, il vaccino “Reithera“.

Domenica In, puntata del 28 maggio: anche Belen tra gli ospiti. La scaletta

Parteciperanno al dibattito anche il direttore de “Il Giornale”, Alessandro Sallusti e Katia Ricciarelli, che racconterà la sua esperienza con il vaccino. Tra gli ospiti più attesi ci sarà Belen Rodriguez, che parlerà della sua gravidanza: la showgirl aspetta la seconda figlia, Luna Marie. In arrivo anche Mara Maionchi, che si racconterà in una lunga intervista e presenterà la sua trasmissione in arrivo su Amazon Prime.

E da Mara Venier arriverà anche Orietta Berti: lei racconterà altri inediti aneddoti dalla settimana di Sanremo, e naturalmente canterà la sua canzone, “Quando ti sei innamorato”, che è arrivata al 9° posto della classifica generale. E poi ci sarà spazio anche per Don Marco Pozza, che parlerà del suo libro “Papa Francesco – Dei vizi e delle virtù”, incentrato su alcuni aspetti fino ad ora non conosciuti del Pontefice.