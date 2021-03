Quali sono i segni che amano la primavera e quelli che la odiano? Scopriamo la classifica e le prime tre posizioni dei segni in primavera.

Sei un tipo da estate, inverno, autunno o primavera? Con l’arrivo della bella stagione e la fine di Marzo ci siamo ritrovati, senza neanche rendercene conto, in primavera. Alcuni segni, possiamo assicurartelo, sono felicissimi mentre altri… proprio non sopportano la primavera! Scopriamo insieme la nostra particolare classifica in modo da individuare subito quali sono le persone più allegre (e quelle meno contente) in questo periodo!

I segni che amano la primavera e quelli che la odiano: ecco la classifica

Le temperature iniziano ad alzarsi (ma c’è sempre il rischio che precipitino da un momento all’altro), il polline vaga per le strade, il sole fa capolino e dormiremo tutti un’ora in meno (nella notte tra ieri ed oggi, infatti, è entrata di nuovo in vigore l’ora legale).

Di che cosa stiamo parlando? Ma semplicemente del ritorno della primavera!

Generalmente questa stagione viene associata alla rinascita, all’arrivo dell’estate (altra stagione amatissima) ed in molti sono entusiasti.

Ma è davvero così?

Tra allergie, temperature ballerine e malanni stagionali, insetti che si risvegliano ed altre simpatiche caratteristiche, in molti faticano a considerare la primavera la stagione perfetta. Scopriamo insieme quali sono i segni che la amano e quelli che la detestano in modo da sapere con chi stiamo parlando.

Dopotutto, ormai lo sappiamo, i segni zodiacali ci hanno rivelato molto della vita e del carattere delle persone a cui appartengono! Sappiamo quali sono i segni più infantili ed anche quali sono i segni più orgogliosi; abbiamo scoperto segni intuitivi e segni che non possono fare a meno di tradire il partner.

Scopriamo, dunque, quali sono i tre segni che amano la primavera ed i tre segni che odiano la primavera: ecco la classifica!

Terzo posto: Capricorno ed Acquario

Al terzo posto della nostra classifica dei segni che odiano e quelli che amano la primavera troviamo Capricorno ed Acquario. Avete capito quale dei due stravede per la primavera?

L’Acquario si conquista il terzo posto sul podio degli amanti della primavera: per loro, questo periodo, è semplicemente meraviglioso. Le piante fioriscono (l’Acquario è famoso per il suo pollice verde), le giornate si allungano, il calore avanza, la vita riprende: insomma, per loro la primavera è un vero sogno!

Discorso differente per il Capricorno: i nati sotto questo segno, infatti, non apprezzano molto i cambiamenti e la primavera è decisamente troppo tumultuosa per loro!

In questo periodo meglio non solleticarli troppo o proporre loro troppe alternative: rischiate di sopraffarli!

Secondo posto: Gemelli e Scorpione

Al secondo posto troviamo sia i nati sotto il segno dei Gemelli che quelli sotto il segno dello Scorpione. Avete indovinato chi dei due odia la primavera?

Lo Scorpione è un segno decisamente invernale; ama poter prendere le sue decisioni con calma e non gli piace quando tutto si muove sotto di lui.

Insomma, la primavera è proprio il periodo che lo mette più in crisi e non capisce la felicità altrui: meglio fare attenzione!

I Gemelli, invece, sono un segno decisamente “primaverile“. Non si tratta solo dell’arrivo del “loro” periodo dell’anno ma anche del fatto che amano vedere i cambiamenti.

Per loro la primavera, soprattutto verso la fine, è il periodo migliore dell’anno: sono creativi, prolifici e ben intenzionati. Un ottimo momento!

Primo posto nella classifica dei segni che amano e odiano la primavera: Cancro e Bilancia

Siamo arrivati al primo posto della nostra classifica dei segni che amano e quelli che odiano la primavera.

Chi, tra Cancro e Bilancia, sarà un fan della mezza stagione e chi invece la detesta?

La Bilancia è uno dei segni che odiano di più la primavera: non possono proprio farne a meno!

Per loro, infatti, quello che conta di più molto spesso è l’apparenza e l’eleganza.

Per questo motivo, quindi, non apprezzano per niente la primavera con tutti i suoi “sconvolgimenti“, fioriture, piogge improvvise, calo di temperature e cambiamenti.

Per la Bilancia, semplicemente, la primavera è troppo disordinata!

Il Cancro, invece, non può far a meno di amare la primavera: è il periodo perfetto per loro!

Dormiglioni come solo loro possono essere, contenti sia di uscire a sentire il caldo sia di rimanere in casa con un maglione a guardare la pioggia dalla finestra, per i nati sotto il segno del Cancro la primavera è semplicemente la stagione perfetta.

Il cambiamento ed il disgelo sono due avvenimenti che i nati sotto il segno del Cancro aspettano con ansia per poter dare una svolta alla loro vita.

Insomma, questo è il momento per chiedere loro qualcosa: non fatevelo sfuggire!