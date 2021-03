Alcuni aspetti del nostro carattere dipendono dal nostro segno zodiacale. Ecco la classifica dei primi cinque segni zodiacali più orgogliosi

Ci sono persone che proprio non riescono a non tenere il punto su ogni cosa. Di qualsiasi cosa si parli, devono portare avanti la loro tesi. Contraddirli sembra quasi un delitto. Questo temperamento contraddistingue molte persone. Di solito si tratta di persone con un carattere molto forte, dotate di una grande personalità. A volte, però, questo aspetto caratteriale può creare qualche problema.

Portare avanti le proprie tesi all’infinito può spingere le altre persone ad allontanarsi. Non perdonare mai un torto può portare una persona a restare sola. Spesso c’è chi non riesce a perdonare nemmeno dei piccoli errori, magari commessi anche in buona fede, senza cattiveria. Stiamo parlando delle persone orgogliose, quelle che difficilmente tornano sui propri passi.

Non tutti sanno, però, che questo aspetto del carattere di una persona potrebbe dipendere dal segno zodiacale di appartenenza. Scopriamo quindi insieme quali sono i cinque segni zodiacali più orgogliosi.

I segni zodiacali più orgogliosi: ecco i primi cinque

Ognuno di noi ha il suo carattere. C’è chi è più forte, chi è più generoso e chi non torna mai sui propri passi, per nessun motivo. Si tratta degli orgogliosi, una categoria di persone dal carattere molto forte e dotate di una testa molto dura. È molto difficile, infatti, far cambiare idea ad una persona orgogliosa. Spesso è impossibile essere perdonati da chi ha questo tipo di carattere.

Non tutti sanno che questo modo di essere può dipendere dal nostro segno zodiacale. In base alle stelle e alla data di nascita, infatti, possiamo sviluppare un determinato tipo di carattere. È possibile anche capire se abbiamo speranze di essere perdonati da qualcuno o se è meglio desistere, visto che dall’altra parte non ci sarà mai un’apertura nei nostri confronti.

Abbiamo già visto quali sono i segni più pettegoli, quali sono i segni più tecnologici e quali sono i segni più spendaccioni. Oggi invece scopriremo quali sono i segni zodiacali più orgogliosi. Ecco la classifica dei primi cinque.

Quinto posto: Cancro. Quelli da non provocare mai

I nati sotto il segno del Cancro sono sempre persone molto docili e tranquille. È infatti molto sorprendente vedere questo segno d’Acqua in questa particolare classifica. Ma c’è un motivo. Mai ferire o mettere in pericolo la famiglia di un Cancro, la reazione potrebbe essere spropositata. In questi casi esce fuori tutta la sua rabbia e i rapporti vengono immediatamente chiusi. Non c’è speranza di ricevere il perdono in questi casi.

Quarto posto: Acquario. I ribelli e anticonformisti

Chi è nato sotto il segno dell’Acquario, di solito, è una persona molto ribelle e anticonformista. Difficilmente si trova a proprio agio nel mondo che lo circonda. Le tesi di un Acquario solitamente sono troppo avanti per essere comprese da parenti e amici. Ecco perché appare spesso troppo orgoglioso, sembra quasi voler giudicare tutto e tutti. Questo atteggiamento rende un Acquario uno dei segni più orgogliosi dello Zodiaco.

Terzo posto: Scorpione. Quelli che diffidano di tutti

È molto complicato conquistare la fiduciosa di chi è nato sotto il segno dello Scorpione. Si tratta di persone molto diffidenti nei confronti di tutto e tutti. La razionalità è quasi sempre al centro di tutte le sue decisioni. Lo Scorpione di solito non concede la propria fiducia agli altri. Quando lo fa, pretende rispetto e lealtà. Quando si accorge di essere stato preso in giro si dimostra molto orgoglioso e poco incline al perdono. Spesso prova anche a vendicarsi ed è felice quando ci riesce.

Secondo posto: Leone. Quelli che non concedono seconde possibilità

Il segno del Leone è caratterizzato, da buon segno di Fuoco, da una forte fierezza e un grande orgoglio. I nati sotto questo segno amano ostentare tutto ciò che hanno e si battono per ottenere sempre di più. È improbabile che concedano una seconda possibilità a chi tradisce la loro fiducia. Il loro orgoglio è più forte anche del senso di giustizia. Inutile chiedere ad un Leone il perdono, difficilmente arriverà.

I cinque segni zodiacali più orgogliosi. Primo posto: Ariete. I permalosi

Chi è nato sotto il segno dell’Ariete è sicuramente una persona molto orgogliosa. Gli Ariete hanno un carattere molto forte e deciso. Sono intraprendenti e non si piegano davanti a nessun torto. Combattono sempre le cattiverie che subiscono e provano ad imporre ogni volta il loro punto di vista. Spesso, con questo atteggiamento, risultano molto polemici e aggressivi.

Un Ariete usa molto l’istinto perché ha un intuito infallibile. Raramente sbaglia quando sospetta di qualcuno. Però, è anche molto permaloso. Qualsiasi presa in giro, anche se ironica, può ferire il suo orgoglio e fa uscire fuori tutta la sua superbia. Spesso chi è nato sotto questo segno zodiacale alza un vero e proprio muro nei confronti di chi lo ha deluso. Questo segno non perdona e non torna mai indietro quando decide di chiudere un rapporto con qualcuno. Non esistono eccezioni per nessuno: amici, fidanzati/e, parenti, colleghi o semplici conoscenti.