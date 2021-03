“Harry e Meghan, fuga da palazzo”: potremmo tradurre così il nuovo film sulla coppia reale “Escaping the Palace“. Ecco di cosa parlerà.

Che la situazione a “casa” della Regina Elisabetta non fosse delle migliori oramai lo avevamo capito. Tra Megxit (“l’uscita” della coppia Harry e Meghan dalla vita reale), accuse di razzismo, ricoveri in ospedale e chi più ne ha più ne metta, sembra che i colpi di scena non debbano finire mai! A dare man forte a questa sensazione è arrivata la notizia di Escaping the Palace, un film che vedrà come protagonisti proprio i due “reietti” della Royal Family. Ecco che cosa sappiamo.

Harry e Meghan, “Fuga da Palazzo”: il film che svelerà tutta la verità

Si chiamerà Escaping the Palace e, letteralmente, si traduce in “Scappando da palazzo“.

I protagonisti, ovviamente, saranno Harry e Meghan che dopo l’intervista con Oprah Winfrey e le dure parole sul razzismo, ormai sono veramente sulla cresta dell’onda.

La situazione in “casa” Windsor, infatti, non è delle più rosee.

Ad annunciare il film è stato Lifetime, un canale televisivo via cavo ed a pagamento statunitense che ha già al suo attivo due film sulla coppia degli ex conti del Sussex.

Dopo Harry&Megan (incentrato sulla nascita del loro amore ed “uscito” nel 2018) e Harry e Meghan: Becoming Royal (uscito nel 2019), il canale USA ha deciso di puntare sugli ultimi avvenimenti per realizzare una sorta di trilogia.

Secondo quanto riporta anche FanPage, il film avrà lo scopo di “rivelare ciò che alla fine ha davvero portato alla rottura della coppia dalla famiglia reale“. Dopo tutto quello che è successo, quindi, non è scontato immaginare il successo della pellicola: ci sono ancora moltissime zone d’ombra nei racconti dei due!

La trama di Escaping the Palace, la verità di Harry e Meghan

La trama, a quanto pare, dovrebbe concentrarsi principalmente sui motivi che hanno spinto i due ad abbandonare la comoda vita reale. In molti, infatti, non hanno capito la scelta di voler cercare di costruirsi un futuro da soli. Ci saranno sicuramente dei riferimenti al parallelismo spaventoso tra la principessa Diana e Meghan Markle e l’effetto che ha avuto sul principe Harry (che, recentemente, ha dichiarato di avere “un enorme buco dentro“).

Ma quello che interessa davvero al pubblico sono le motivazioni nascoste, quei segreti che i due, anche durante l’intervista, hanno preferito non svelare. Inoltre, con ogni probabilità, si parlerò molto dei rapporti tra Harry e Meghan e “gli altri”.

Kate ed il principe William, Charles e la stessa regina Elisabetta: tutto verrà, finalmente, approfondito e sviscerato.

Di certo, infatti, il loro “repentino” e clamoroso allontanamento deve avere delle radici che, per quanto discusse, sono concrete e reali. La Famiglia Reale, infatti, dopo l’intervista ha deciso di designare un responsabile: una mossa dal sapore decisamente controproducente!

Insomma, tutti i fan della coppia aspettano il film con ansia, per conoscere i retroscena della vita reale e sapere, finalmente, la verità.

Di certo anche i detrattori di Harry e Meghan non potranno fare a meno di guardare la pellicola per cercare di scoprire nuovi elementi sulla separazione che sta facendo tremare il mondo. Che questo nuovo film apra ulteriori interrogativi? O, finalmente, riuscirà a rispondere a tutte le domande che abbiamo sulla Royal Family?

Ovviamente dovremo aspettare di poterlo vedere per trarre le nostre conclusioni. Di certo, per ora, sappiamo solo che dobbiamo aspettare ancora un poco per vederlo: il casting è appena iniziato!