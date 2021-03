Le ultime dichiarazioni del Principe Harry hanno decisamente commosso i suoi fan in tutto il mondo. Ecco che cosa ha detto l’ormai ex principe.

Che da sempre sia considerato il “principe” più simpatico del suo casato è ormai appurato.

Dal suo matrimonio con Meghan Markle alla recente intervista che ha fatto tremare la monarchia, Harry è sempre stato il “preferito” dai media.

Ecco le sue ultime dichiarazioni, rilasciate nella prefazione di un libro Hospital By the Hill, scritto da Chris Connaughton e illustrato da Fay Troote, che hanno decisamente scosso il mondo.

Ultime dichiarazioni del Principe Harry: “Un enorme buco dentro di me”

“Se stai leggendo questo libro, è perché hai perso i tuoi genitori o una persona cara, e anche se vorrei poterti abbracciare in questo momento, spero che questa storia possa darti conforto nel sapere che sei non solo. Quando ero un ragazzino ho perso mia madre. A quel tempo non volevo crederci o accettarlo, e ha lasciato un enorme buco dentro di me. So come ti senti e voglio assicurarti che nel tempo quel buco sarà riempito con così tanto amore e sostegno”

Parole che hanno commosso tutti i fan del principe Harry e che arrivano dopo le ultime dichiarazioni fatte durante l’intervista con Oprah Winfrey che avevano fatto scorgere anche alcuni problemi di razzismo nella Famiglia Reale.

Harry, infatti, ha decisamente fatto breccia nel cuore dei suoi ormai ex sudditi ed anche di tantissime altre persone nel resto del mondo.

Mentre la moglie, Meghan Markle, raccontava la difficoltà di essere accettata dalla Famiglia Reale, l’attenzione del mondo si è nuovamente concentrata su Harry e su sua madre.

Le dichiarazioni di Meghan hanno infatti fornito un parallelo quasi spaventoso con la situazione di Diana.

E tutti hanno ricordato il modo in cui la principessa Spencer era decisa a sostenere i suoi figli.

Per questo motivo, quindi, le parole di Harry che si trovano in prefazione di un libro che uscirà tra poco, dedicato a tutte le persone che hanno perso qualcuno a causa del Covid-19, hanno particolarmente colpito i media.

L'”enorme buco” che il principe Harry sente dentro di sé, quindi, è dovuto alla morte improvvisa della madre, scomparsa in un incidente automobilistico quando lui aveva solo 12 anni.

Per fortuna, dopo tanti anni, Harry è riuscito a trovare il modo di accettare e superare la perdita.

A detta sua ci sono stati tanto amore e sostegno che sono arrivati a riempire quel vuoto.

Ed è curioso notare come queste parole arrivino dopo la separazione ufficiale dalla Royal Family.

Che il principe Harry parli proprio di sua moglie Meghan Markle?

I rapporti con gli altri Royal, infatti, sono ormai decisamente freddi.

Adesso, grazie forse all’amore di Meghan, Harry riesce finalmente a parlare del rapporto con sua madre.

Soprattutto, però, anche di che cosa ha significato per lui la sua perdita!

Le ultime dichiarazioni del Principe Harry, quindi, sono un vero e proprio messaggio di speranza.

Dedicato a tutti, certo, ma soprattutto a chi si trova ad aver perso una figura importante come quella dei genitori.