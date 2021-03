“Un’intera nazione è stata danneggiata”. Cristiano Ronaldo commenta a caldo, ancora furioso, il pareggio del Portogallo in Serbia (2-2). Il clamoroso gesto dell’attaccante



Raramente si è visto Cristiano Ronaldo così furibondo. L’attaccante della Juventus è stato protagonista di un controverso episodio sabato sera, nella partita del suo Portogallo contro la Serbia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Un match tirato, che si è concluso con il risultato di 2-2.

Ma il match è stato condizionato da un evidente errore arbitrale, visto che proprio Ronaldo aveva segnato allo scadere il gol del 3-2, ma incredibilmente questo non è stato convalidato. Il difensore ha provato a salvare sulla linea, ma il pallone sembrava essere entrato completamente in rete. Insomma, si tratta di un classico “gol fantasma”. L’arbitro e gli assistenti di gara non si sono accorti di nulla, e le forti proteste dell’attaccante della Juventus non sono servite a niente.

Cristiano Ronaldo furioso per il “gol fantasma” non convalidato

In questa particolare competizione non è previsto il VAR, quindi non c’è stato modo di rivedere la decisione. Lo juventino si è infuriato, protestando con forza e poi gettando la fascia di capitano per terra. Poi la protesta è proseguita sui social, dove Ronaldo ha parlato di un danno fatto a tutto il Portogallo.

“Essere capitano della nazionale del Portogallo è uno dei più grandi orgogli e privilegi della mia vita. Darò sempre tutto per il mio paese, questo non cambierà mai – ha scritto in un post su Instagram – ma ci sono tempi difficili da affrontare, specialmente quando riteniamo che un’intera nazione è stata danneggiata. Solleviamo la testa e affrontiamo la prossima sfida! Forza, Portogallo!”. Questo lo sfogo di Cristiano Ronaldo.