Isola dei Famosi 2021, spunta un nome clamoroso tra i concorrenti che possono sbarcare in Honduras. Per Ilary Blasi sarebbe un colpaccio



Il Grande Fratello Vip 5 ha aperto una strada che Canale 5 intende cavalcare fino in fondo: non un reality, ma una prova di sopravvivenza e sarà così anche per l’Isola dei Famosi 2021. Come si è fatto sfuggire, volontariamente o meno, Tommaso Zorzi qui nel ruolo di opinionista, l’ultima puntata dovrebbe essere il 2 giugno. E allora servono altri naufraghi, alcuni dei quali arriveranno già questa sera.

Nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi pronti allo sbarco, quindi. Ma in mezzo alle ipotesi c’è un nome che più degli altri stimola la fantasia perché sarebbe una vera bomba. Il direttore del settimanale ‘Nuovo’, Riccardo Signoretti infatti dice di essere certo che una delle naufraghe sarà Carolina Kostner. Sì, proprio lei, la signora del pattinaggio italiano che per oltre un decennio è stata una stella mondiale sul ghiaccio.

L’ex fidanzato, Alex Schwazer, con il quale ha fatto coppia per quattro anni fino al 2012 (anno della squalifica per doping dell’altoatesino) cerca il riscatto nello sport. Lei invece è pronta per rilanciarsi in prima serata su Canale 5 con un reality? Non lo sappiamo ancora, ma l’attesa cresce.

Carolina Kostner, dalle Olimpiadi di Torino 2006 ai dubbi sul futuro: cosa fa oggi?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Kostner (@mskostner)

Carolina Kostner, classe 1987, in carriera ha vinto davvero di tutto. Un bronzo alle Olimpiadi, sei medaglie ai Mondiali compreso uno storico oro, cinque primi posti agli Europei. E poi è stata anche la portabandiera azzurra nelle Olimpiadi Invernali di Torino 2006.

La sua ultima gara è stata quella dei Mondiali 2018 sul ghiaccio di Milano, chiusi al quarto posto. Aveva già deciso di prendersi almeno un anno sabbatico di pausa. Ma poi per scelte di vita e per alcuni infortuni è ferma da allora e ancora non sappiamo se e quando farà il suo rientro in gara. “Quando, tra alcuni mesi, concluderò la riabilitazione dopo l’operazione all’anca, deciderò se continuare o se ritirarmi“, aveva detto a dicembre alla tv bolzanina Vb33.

Il suo sogno però rimane quello del matrimonio e soprattutto della maternità. Dopo Schwazer era sparita dal mirino del gossip, ma dal 2018 fa coppia con Fabrizio Vittorini, ex atleta e oggi apprezzato osteopata.