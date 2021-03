Alex Schwazer rinato dopo il dramma legato alla squalifica per doping. Il merito è anche nella sua famiglia che gli ha dato la forza per andare avanti

Dall’inferno al paradiso, anche se non è stato facile e soprattutto non è ancora finita. Ma se Alex Schwazer dal 2016 a oggi ha trovato la forza per reagire a tutto quello che rischiava di travolgerlo, il merito è della famiglia. Lui non lo ha mai nascosto e in occasione di ogni intervista lo ricorda perché da quello che hanno passato insieme.

Quando ha ammesso di aver fatto uso di doping, nell’estate del 2012 prima delle Olimpiadi di Londra, con lui c’era un’altra campionessa, la patinatrice Carolina Kostner. La loro storia però è finita male e la rinascita è arrivata con un’altra donna, Kathrin Freund. Stanno insieme dal 2017, due anni fa si sono anche sposati ma nel frattempo è nata la piccola Ida. E poi, quattro mesi fa è arrivato anche Noah ad allargare la famiglia.

Intervistato dal quotidiano ‘La Stampa’ quando è nata la prima figlia, Alkex era stato chiaro: “È Ida la mia nuova forza. Un giorno le racconterò la mia storia”. Lo farà anche con Noah, ma al momento Kathrin (che ha un salone di estetica insieme alla sorella) è diventata l’ancora alla quale attaccarsi in mezzo ad ogni tempesta.

Alex Schwazer a ‘Verissimo’: la storia del processo e la speranza di marciare a Tokyo

Dopo essere stato uno degli ospiti più attesi al Festival di Sanremo 2o21, Alex Schwazer non ha ancora esaurito le sue ospitate in tv. Domani, sabato 13 marzo, il marciatore altoatesino sarà uno dei protagonisti nella nuova puntata di ‘Verissimo‘ su Canale 5.

Nel salotto di Silvia Toffanin, racconterà la sua attesa e la sua speranza di poter tornare a fare quello che più ama. Marciare a caccia di una medaglia ma soprattutto tornare in gara per dimostrare a tutti che si erano sbagliati sul suo conto. Ancora una volta, come dicono le anticipazioni, ha ripercorso la sua lunga vicenda processuale. All’inizio non aveva nessuna certezza su quello che sarebbe potuto succedere in aula, ma alla fine la sua innocenza è stata dimostrata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Ma chi può averlo danneggiato? “Ho un’idea su chi possa essere stato però bisogna saperlo dimostrare. Se sapessi tutti i nomi, li avrei già detti tempo fa nelle dovute sedi. Ma c’è stato un complotto nei miei confronti”. E ha raccontato che negli ultimi cinque anni ha avuto alti e bassi perché il mondo che amava lo ha in qualche modo tradito. Ma non è+ crollato, perché sapeva di essere innocente.

E ora spera in Tokyo: “Fisicamente mi sento bene e ce la metterò tutta per andarci . Sono innocente, ma a livello sportivo qualcuno fa ancora fatica ad accettarlo. Vorrei avere la possibilità di dimostrare la mia innocenza anche davanti a loro”.