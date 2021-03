Scopriamo insieme tutte le informazioni da conoscere su Franca Leosini, una delle giornaliste italiane più amate dal pubblico che ci ha regalato il famoso programma Storie Maledette.

Franca Lando (coniugata Leosini) è da anni una delle figure di spicco del giornalismo italiano. La sua carriera, veramente travolgente, l’ha portata a raggiungere grandissimi risultati.

Da anni, infatti, la Leosini è una delle conduttrici più amate dal pubblico televisivo.

Il programma ideato e condotto da lei, Storie Maledette, è uno dei più seguiti del palinsesto RAI e coinvolte, ad ogni puntata, milioni di spettatori.

Scopriamo tutte le informazioni sulla vita della famosissima giornalista.

Franca Leosini chi è: età, altezza, carriera e vita privata

Nome : Franca Lando (coniugata Leosini)

: Franca Lando (coniugata Leosini) Nome d’arte : –

: – Età : 72

: 72 Altezza : –

: – Data di nascita : 16 Marzo 1949

: 16 Marzo 1949 Segno zodiacale : Pesci

: Pesci Luogo di nascita : Pesci

: Pesci Professione: giornalista e conduttrice

giornalista e conduttrice Tatuaggi : –

: – Profilo Instagram : non ne esistono di ufficiali

: non ne esistono di ufficiali Figli: due ragazze

Sarà una delle protagoniste della prima puntata di La canzone segreta, il nuovo programma della Rai che promette di regalare grandi emozioni sia agli spettatori che ai “concorrenti”.

Ma, prima che una concorrente, Franca Leosini è una delle più grandi giornaliste italiane: cerchiamo di conoscerla meglio!

Nata a Napoli nel 1949, Franca Leosini si laurea a pieni voti in Lettere Moderne. La sua carriera parte tra le fila del giornale L’Espresso, per il quale firma numerose interviste ed inchieste, tutte condotte con quello che, più tardi, diventerà il suo famoso piglio giornalistico.

La fama gliela regala un’intervista storica a Leonardo Sciascia (di cui parleremo più sotto).

Dopo la consacrazione, la Leosini inizia a muovere i suoi passi nel mondo del giornalismo italiano: passa da Cosmopolitan ad Il Tempo mentre, nel 1988 approda in Rai.

Qui, dopo aver scritto e condotto numerosi programmi d’informazione, Franca Leosini tocca una nuova vetta con la conduzione del programma Storie Maledette, da lei ideato.

Pensate che è dal 1994 che va in onda!

Le puntate analizzano famosi casi di cronaca nera italiana, con interviste esclusive e sempre interessanti: la Leosini è famosissima per il metodo con cui “torchia” i suoi ospiti ed è amatissima dal pubblico.

Nel 2017, poi, Franca Leosini è approdata anche al cinema ovviamente interpretando… sé stessa! La sua partecipazione al film Come un gatto in tangenziale, ha consacrato la sua immagine come vera e propria icona pop.

La canzone segreta: tra gli ospiti di stasera c’è anche Franca Leosini

A sedersi sulla sedia bianca del nuovo programma della rai La canzone segreta (oltre a tanti altri personaggi come l’ex calciatore Marco Tardelli) ci sarà proprio Franca Leosini.

Da sempre il pubblico italiano ha potuto osservare solo un lato della famosa giornalista: quello, appunto, della professionista, dedita al suo lavoro sempre attenta e pungente.

Nel programma che andrà in onda per la prima volta stasera, quindi, potremo vedere la conduttrice mettersi “alla prova” di fronte ad un vero e proprio show.

Il programma, infatti, punta a toccare le corde del cuore dei “concorrenti”, proponendo loro immagini (come dei veri e propri quadri) realizzate tramite la musica ed i ballerini.

Insomma, finalmente potremo conoscere meglio la nostra giornalista preferita che, da sempre, è molto restia a condividere dettagli sulla sua vita privata!

Franca Leosini la vita privata e le figlie

I dettagli della vita privata di Franca Leosini sono veramente pochi.

La grande giornalista, infatti, ha deciso di tenere decisamente separate vita privata e vita pubblica: con successo potremmo dire!

Di certo, quello che sappiamo, è che Franca il cui vero cognome è Landa si è sposata più di trent’anni fa con Massimo Leosini.

Il loro sembra un amore che è riuscito a resistere alle intemperie del tempo e della vita; i due, infatti, pur avendo due figlie vivono in città diverse.

Franca a Roma mentre Massimo si trova, con le figlie, a Napoli.

Secondo un’intervista riportata da Ansa, Franca Leosini avrebbe dichiarato di aver lasciato un altro per stare con il marito ma non sappiamo molto di più di questo.

Che la sua partecipazione al programma di stasera riuscirà a farci conoscere qualcosa di più su di lei?

Leosini: l’intervista a Leonardo Sciascia che l’ha consacrata al giornalismo

Di certo si trattò di un fatto eccezionale, capace di scuotere dalle fondamenta il popolo italiano.

L’intervista realizzata da Franca Leosini a Leonarda Sciascia può considerarsi una delle fondamenta del suo successo.

In un’intervista rilasciata al magazine LeDueCittà, Franca ha dichiarato:

“Avevo 23 anni e la mia vita professionale, la mia fortuna è iniziata così. L’ho conosciuto grazie ad amici di famiglia. Sapevano che avevo questa passione assoluta e volevo intervistarlo, così me lo fecero incontrare in casa loro. Ho vissuto cinque giorni con Sciascia e ho ancora quei nastri registrati in cassaforte. […] L’intervista uscì con il titolo di “le zie di Sicilia”. Fu la prima volta che Sciascia denunciò il ruolo della donna siciliana nella criminalità organizzata e quanto la mentalità femminile fosse stata determinante nella formazione stessa dei principi mafiosi. Fu un pezzo che deflagrò e fu l’inizio della mia fortuna giornalistica”.

Il pezzo, denominato “Le zie di Sicilia“, sconvolse veramente tutta Italia; la denuncia, mai fatta prima, del ruolo femminile nella società mafiosa ebbe una risonanza veramente incredibile.

Franca Leosini, la donna giusta al momento giusto, divulgò per la prima volta queste informazioni: insomma, è stato il suo primo scoop!

Da quel momento, come abbiamo detto prima, la giornalista non si è più fermata, mostrando di non avere paura di niente: sia delle rivelazioni scottanti che di veri e propri criminali!