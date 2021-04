Isola dei Famosi, frasi pesanti su Fariba Tehrani: Awed rischia la squalifica

Isola dei Famosi, Awed fissa Fariba che si spoglia e fa apprezzamenti pesanti: “Sta sempre con le tette di fuori”. Può rischiare una sanzione

Scivolone per lo youtuber Awed all‘Isola dei Famosi. Il 24enne ha parlato di Fariba Therani in modo poco rispettoso, scatenando una veemente protesta social. Il concorrente era già finito al centro di polemiche i forti litigi con Francesca Lodo e Gilles Rocca e l’utilizzo di parole pesanti: sono arrivate poi le scuse. In questo caso ha avuto un atteggiamento poco piacevole nei confronti della madre di Giulia Salemi, Fariba.

La naufraga, 58 anni, si era spogliata per lavarsi e per cambiarsi. Non una sorta di “esibizione” ma una necessità. Lo ha fatto mettendosi di spalle ad alcuni concorrenti, tra cui Awed, che erano seduti sulla spiaggia. Quando l’ha vista, il giovane ha commentato: “Sta sempre con le tette fuori”, ha detto rivolgendosi ad Andrea Cerioli, che non ci aveva fatto caso.

Isola dei Famosi, Awed parla di Fariba e il pubblico chiede la squalifica

Awed, a quel punto ha insistito, fissandola: “Sta sempre con le tette di fuori, ora ha la mia maglia”. Cerioli non si è neanche girato per guardare e ha provato a stoppare la conversazione inopportuna: “Tu sei stanco e hai fame”, ha risposto. Invece Awed, insistendo nel guardare la donna ha aggiunto: “L’altra volta era di fianco a me col seno di fuori, ma io ho l’ormone a zero. In altre occasioni sarei rimasto li a fissarlo, invece mi sono girato dall’altra parte”.

Un atteggiamento che non è piaciuto al pubblico, che ha visto in queste parole di Awed un comportamento viscido e poco rispettoso della donna, che non si stava mettendo in mostra. In molti chiedono la squalifica, ma è improbabile. Possibile che l’argomento possa essere trattato nella puntata di lunedì. Questa sera, infatti, L’Isola dei Famosi non andrà in onda.