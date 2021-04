Un passo dal cielo 6 torna stasera su Rai1 con la seconda puntata. Come sempre ci aspettano tanti colpi di scena. Le anticipazioni

Questa sera alle 21.25 su Rai 1 torna la fiction “Un passo dal cielo 6” con la seconda puntata della sesta stagione. La serie tv continua ad essere un grande successo nonostante vada in onda dal 2011: l’esordio della scorsa settimana, infatti, ha fatto registrare ascolti record superando anche la concorrenza dell’Isola dei Famosi.

In questa sesta stagione troviamo ancora una volta Daniele Liotti nei panni di Francesco Neri, dopo che lo stesso Liotti ha preso il posto di Terence Hill a partire dalla quarta stagione. La prima puntata ha segnato l’esordio della trasmissione nella nuova location, sempre sulle Dolomiti ma questa volta in Veneto, a San Vito di Cadore. Scopriamo insieme cosa succederà stasera.

Un passo dal cielo 6, le anticipazioni della seconda puntata

Nella seconda puntata di Un passo dal cielo 6 a rischiare grosso sarà Manuela, il personaggio interpretato da Giusy Buscemi, che sarà salvata in extremis dall’esplosione di una bomba. Francesco sarà dunque chiamato ad indagare e scoprirà dell’esistenza di altri ordigni, con gli indizi che sembrano portare verso la vecchia miniera.

Il personaggio di Manuela sarà fondamentale in questa stagione, pur non trattandosi di una novità: la donna era infatti già presente nella terza stagione, anche se in quel caso aveva ricoperto un ruolo marginale. In Un passo dal cielo 6 Giusy Buscemi regalerà tantissimi colpi di scena, sia per quel che riguarda il rapporto con il fratello sia per il legame con lo stesso Daniele Liotti.

Altro ruolo fondamentale quest’anno sarà quello di Carolina, interpretata da Serena Iansini.

La seconda puntata in onda stasera su Rai 1 sarà inoltre disponibile anche in streaming sulla piattaforma Raiplay. Non resta che sintonizzarsi alle 21.25 e gustarsi questo imperdibile episodio della serie.